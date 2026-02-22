HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO) - Nghệ sĩ du xuân luôn mang theo những hoài bảo, ước mơ được cống hiến và phụng sự công chúng

Với nghệ sĩ, Tết là thời khắc sum họp và cũng là hành trình trở về với nguồn cội cảm xúc. Những chuyến du xuân, thăm viếng đền chùa, gặp gỡ công chúng, hay vào bếp chế biến món ăn vùng miền ngày Tết đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng sáng tạo. Mỗi bước chân đầu năm giúp họ làm mới tâm hồn, để khi trở lại sân khấu, họ mang theo hơi thở mùa xuân trao tặng khán giả.

Nghệ sĩ du xuân: Đi để lắng nghe, để biết mình vẫn thuộc về công chúng

NSND Tự Long chia sẻ rằng với anh, du xuân là một nghi thức tinh thần quan trọng, giúp người nghệ sĩ nạp lại năng lượng sau một năm miệt mài sáng tạo. Anh thường dành những ngày đầu năm để đến đền chùa, gặp gỡ người dân, lắng nghe những câu chuyện đời thường.“Mỗi chuyến du xuân là một lần tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt công chúng. Họ nhận ra mình, gọi tên mình, kể về một vai diễn đã xem từ nhiều năm trước. Những khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng nghề này là một mối duyên sâu nặng. Du xuân giúp tôi đi sâu vào lòng mình, để biết mình vẫn còn trách nhiệm với khán giả” – NSND Tự Long bộc bạch.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 1.

NSND Tự Long

Ông cho rằng nghệ sĩ càng thành danh càng phải giữ thói quen hòa mình vào đời sống. Những hình ảnh bình dị của ngày xuân, từ cảnh người dân đi lễ chùa đến không khí đoàn tụ gia đình, đều trở thành nguồn cảm hứng quý giá cho sáng tạo nghệ thuật. Nhất là cống hiến những sáng tạo nghề cho khán giả.

Nghệ sĩ du xuân: Trở về cội nguồn, hành trình của lòng biết ơn

NSND Thoại Miêu chọn cách du xuân bằng việc trở về những nơi gắn bó với cuộc đời nghệ thuật của mình. Bà thường đến viếng Tổ nghiệp, thăm lại các sân khấu cũ, gặp những đồng nghiệp thân thiết.“Tôi luôn nghĩ mình là người được Tổ nghiệp thương. Du xuân là dịp để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Tổ nghiệp, cảm ơn khán giả, cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình. Mỗi năm, tôi đi lại những nơi cũ để nhắc mình về cội nguồn”.– NSND Thoại Miêu tâm sự.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 2.

NSND Thoại Miêu

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 3.

NSƯT Lê Thiện

NSƯT Lê Thiện xem du xuân là dịp sống chậm lại sau một năm tất bật. “Cả năm chạy theo lịch diễn, lịch quay, chỉ có những ngày xuân mới thật sự được ngồi yên, nhìn lại cuộc đời mình. Tôi thích đi lễ chùa, ngồi nghe tiếng chuông. Tiếng chuông giúp mình lắng lại, giúp mình thấy bình an.” - bà chia sẻ.

Khi nghệ sĩ vào bếp: giữ hồn Tết qua từng món ăn vùng miền

Với nhiều nghệ sĩ, du xuân còn là hành trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Họ vào bếp, tự tay chế biến những món ăn truyền thống, để giữ lại hương vị Tết và gìn giữ ký ức gia đình.NSƯT Trinh Trinh cho biết chị luôn dành thời gian nấu những món ăn mang đậm phong vị Nam Bộ.“Tôi thích nấu thịt kho nước dừa, canh khổ qua, bánh tét. Khi đứng trong bếp, tôi nhớ đến mẹ, nhớ những cái Tết xưa. Món ăn giúp mình kết nối với ký ức. Người nghệ sĩ cần những ký ức ấy để giữ chiều sâu cảm xúc.” – NSƯT Trinh Trinh chia sẻ.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 4.

NSND Quế Trân

NSND Quế Trân xem việc nấu ăn ngày Tết là cách giữ gìn nếp nhà và văn hóa truyền thống.

“Tôi học cách nấu bánh tét, làm dưa món từ gia đình. Khi tự tay chuẩn bị mâm cơm Tết, mình cảm nhận rõ ý nghĩa của sự sum họp. Đó là nền tảng để người nghệ sĩ hiểu sâu hơn về đời sống mà mình phản ánh trên sân khấu, Tết năm nay tôi diễn vở “Gánh cải Trạng Nguyên”, nên rất hào hứng, rất muốn được thăng hoa cảm xúc khi người nghệ sĩ luôn phấn đấu không ngừng để được vinh qui bái Tổ”. – NSND Quế Trân nói.

NSƯT Tú Sương cho biết mỗi chuyến du xuân đến các vùng miền khác nhau đều mang lại những trải nghiệm mới về ẩm thực.

“Có khi tôi học cách nấu món miền Trung, có khi thử món miền Bắc. Mỗi món ăn đều mang một câu chuyện. Những câu chuyện ấy giúp mình hiểu hơn về con người, về văn hóa.” - chị bày tỏ.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 5.

Từ trái sang: NSND Thanh Vy, NSND Quế Trân, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Tú Sương, NSND Trịnh kim Chi

Mang mùa xuân của đời sống vào vai diễn

NSND Thanh Vy cho rằng những chuyến du xuân giúp nghệ sĩ quan sát đời sống sâu sắc hơn.“Người nghệ sĩ phải sống trong đời sống. Đi du xuân, nhìn thấy niềm vui, nỗi lo, những ước mơ của mọi người, mình hiểu hơn tâm lý con người. Sau đó, khi bước lên sân khấu, mình có thể diễn bằng trải nghiệm thật.” - NSND Thanh Vy nói.

NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ rằng anh thích đi dạo phố, ngồi quán cà phê, quan sát nhịp sống ngày xuân.“Có khi chỉ là nhìn một người cha dắt con đi chơi Tết, mình cũng thấy xúc động. Những khoảnh khắc giản dị ấy nuôi dưỡng cảm xúc. Nghệ sĩ cần những rung động thật để giữ được sự chân thành trên sân khấu.” - anh bày tỏ.

NSƯT Kim Tiểu Long xem du xuân là cơ hội gặp lại khán giả ở một không gian khác ngoài sân khấu. “Khi đi du xuân, có khán giả nhận ra mình, họ chúc Tết, họ kể rằng họ vẫn theo dõi mình. Những lời chúc ấy là động lực rất lớn. Nó nhắc mình phải sống xứng đáng với tình cảm đó. Năm nay tôi du xuân ở đất Bắc, biểu diễn suốt trong mùa tết nên rất phấn khởi” – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 6.

NSƯT Kim Tiểu Long

NSND Trịnh Kim Chi cho rằng du xuân giúp cân bằng giữa đời sống cá nhân và nghề nghiệp.“Người nghệ sĩ cần những khoảnh khắc đời thường để giữ sự cân bằng. Khi được sống cùng gia đình, được đi chơi xuân như bao người, mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Khi trở lại sân khấu, mình diễn với một năng lượng mới”.– chị chia sẻ.

NSƯT Tuyết Thu nhìn nhận du xuân là hành trình làm mới cảm xúc.“Mỗi mùa xuân là một cơ hội để bắt đầu lại. Đi du xuân, mình thấy cuộc sống luôn vận động, luôn tươi mới. Điều đó giúp mình giữ được sự tươi mới trong sáng tạo”. - NSƯT Tuyết Thu nói.

BÀI XUÂN ONLINE 22-2 (MÙNG 6). TỰA: Nghệ sĩ du xuân: Mang ước mơ cống hiến vào đời sống sân khấu - Ảnh 7.

NSƯT Tuyết Thu

Sân khấu luôn cần những nghệ sĩ sống sâu với đời sống. Và mùa xuân, với tất cả sự tươi mới và hy vọng, trở thành nguồn mạch giúp họ làm giàu thêm thế giới nội tâm, để mỗi vai diễn khi ra đời đều mang hơi thở chân thật.

Người nghệ sĩ mang mùa xuân lên sân khấu, trao lại cho công chúng – những người đã gìn giữ và nuôi dưỡng họ suốt hành trình nghệ thuật.

NSƯT Lê Thiện du xuân NSND Thoại Miêu NSND Tự Long
