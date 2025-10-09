Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 9-10, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị hơn 36,7 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn có 6 cặp số 22-42-07-11-21-39 trùng với kết quả trúng giải Jackpot 1

Theo giới kinh doanh xổ số, tuy giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1chưa tăng cao, nhưng do vé số Power 6/55 là loại xổ số điện toán tự chọn ngẫu nhiên, nên tại bất kỳ quay số nào đều có thể có vé trúng giải này.

Trước đó, thị trường ghi nhận tại kỳ quay ngày 30-9, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị gần 180 tỉ đồng. Vé này được bán được bán ra ở Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ quay số này, Vietlott còn xác định có hai vé số Power 6/55 được phát hàng ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp, cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.