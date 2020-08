"Ký sinh trùng" gặt hái được tượng vàng Oscar hạng mục "Phim hay nhất" cho thấy điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua giới hạn châu Á, mạnh mẽ ghi dấu ấn với thế giới.

Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho giữ vị trí thứ 25 trong danh sách (sắp xếp theo trình tự thời gian) "25 phim Hàn Quốc hay nhất trong thế kỷ XXI" do South China Morning Post bình chọn.

Phim "Ký sinh trùng" là dấu ấn điện ảnh Hàn Quốc ở làng phim quốc tế

"Ký sinh trùng" là một câu chuyện ẩn dụ độc đáo phản ánh hiện thực xã hội Hàn Quốc với sự phân tầng giai cấp giàu – nghèo đậm nét.

Trong danh sách trên, phim "My sassy girl" được nhắc đến đầu tiên. Đây là tác phẩm của đạo diễn Kwak Jae-yong, ra đời năm 2001. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, gây tiếng vang khắp châu Á thời điểm đó. Tác phẩm này mở đầu sự nghiệp đầy ấn tượng cho Jun Ji-hyun.



Phim "Waikiki Brothers" của đạo diễn Yim Soon-rye cũng ra đời năm 2001 được nhắc đến tiếp theo. Đây là tác phẩm nổi tiếng khai thác về tuổi trẻ và hành trình theo đuổi giấc mơ với những tình tiết vừa hài hước vừa cảm động.

Phim "Save the green planet"

Phim "Save the green planet" của đạo diễn Jang Joon-hwan ra rạp năm 2003 lọt vào danh sách nhờ vào tình tiết mới lạ, hấp dẫn. Phim "Oldboy" kể câu chuyện về Oh Dae-su - người bị nhốt trong một căn phòng khách sạn suốt 15 năm mà không hề biết rõ mục đích của kẻ bắt cóc. Khi được giải thoát, Dae-su rơi vào những cái bẫy của âm mưu và bạo lực. Trong cuộc hành trình tìm kiếm nhằm trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình, Dae-Su rơi vào vòng xoáy tình cảm với một đầu bếp.

"Oldboy" gặt hái nhiều giải thưởng, trong đó có "Grand pix" tại Liên hoan phim Cannes năm 2004, được chủ tịch ban giám khảo là đạo diễn Quentin Tarantino đánh giá cao. Nhà phê bình phim Roger Ebert đánh giá "Oldboy" là một bộ phim mạnh mẽ không chỉ vì những gì nó diễn tả, mà bởi nó đã lột trần được sâu thẳm trái tim con người. Năm 2008, bộ phim này được CNN bình chọn là một trong 10 phim xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á.

Phim "Oldboy"

Các phim được vinh danh trong danh sách 25 phim tiếp theo gồm có: "3-Iron" của đạo diễn Kim Ki-duk, ra mắt năm 2004; "A moment to remember" của đạo diễn John H. Lee, ra mắt 2004; "The President’s Last Bang" của đạo diễn Im Sang-soo - năm 2005; "Crying fist" của đạo diễn Ryoo Seung-wan - năm 2005; "A Bittersweet Life" của đạo diễn Kim Jee-woon - năm 2005.

"Welcome to Dongmakgol" của đạo diễn Park Kwang-hyun - năm 2005; "Secret Sunshine" của đạo diễn Lee Chang-dong - năm 2007; "Breathless" của đạo diễn Yang Ik-june - năm 2008; "Castaway on the Moon" đạo diễn Lee Hae- jun - năm 2009; "The Man from Nowhere" đạo diễn Lee Jeong-beom - 2010; "Bedevilled", đạo diễn Jang Cheol-soo - 2010; "Han Gong-ju của đạo diễn Lee Su-jin - 2013; "A Girl at My Door" của đạo diễn July Jung - 2014; "Right Now, Wrong Then", đạo diễn Hong Sang-soo - 2015; "The Wailing" của đạo diễn Na Hong-jin - năm 2016; "Train to Busan" của đạo diễn Yeon Sang-ho - năm 2016; "The Truth Beneath" của đạo diễn Lee Kyoung-mi - năm 2016; "A taxin driver" của đạo diễn Jang Hoon - năm 2017; "House of Hummingbird" của đạo diễn Kim Bora, ra mắt năm 2018.