Sức khỏe

Kỹ thuật mới cứu chàng trai khỏi động kinh suốt 15 năm

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Nam thanh niên 17 tuổi bị động kinh kéo dài trong 15 năm dù đã điều trị nội khoa và phẫu thuật nhưng không khỏi

Ngày 12-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên tại Việt Nam trên người bệnh động kinh kháng thuốc. Người bệnh nam 17 tuổi khởi phát động kinh kéo dài trong 15 năm dù đã điều trị nội khoa và phẫu thuật nhưng động kinh vẫn xuất hiện với tần suất 5 –10 lần mỗi ngày.

Kỹ thuật mới cứu chàng trai bị động kinh 15 năm - Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thuật hiện phẫu thuật thành công phương pháp sử dụng thiết bị cấy ghép để kích thích điện vào dây thần kinh phế vị cứu chàng trai bị động kinh 15 năm

Tại hội nghị khoa học với chủ đề "Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị động kinh kháng thuốc trong kỷ nguyên mới", ca phẫu thuật được thị phạm trực tiếp bằng phương pháp VNS, xâm lấn tối thiểu với đường mổ nhỏ, ít mất máu.

Một trong những điểm nhấn của kỹ thuật điều biến dây thần kinh phế vị là sử dụng thiết bị cấy ghép để kích thích điện dây thần kinh, từ đó điều hòa hoạt động não bộ và giảm tần suất, mức độ các cơn động kinh. Đây được xem là hướng đi đầy tiềm năng cho những trường hợp động kinh kháng thuốc, khi thủ thuật có độ an toàn cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đặc biệt có thể mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh khác nhau.

Kỹ thuật mới cứu chàng trai bị động kinh 15 năm - Ảnh 2.

TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, chia sẻ về ca bệnh của chàng trai bị động kinh 15 năm

TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, nhấn mạnh bước tiến này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong điều trị động kinh tại Việt Nam mà còn mở ra định hướng phát triển dài hạn cho ngành ngoại thần kinh trong nước. Việc triển khai thành công kỹ thuật VNS đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng về năng lực chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật của đội ngũ phẫu thuật viên.

Trong thời gian tới, sự kết hợp giữa phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo hay thiết bị thần kinh thế hệ mới sẽ giúp mở rộng khả năng điều trị, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho nhiều người bệnh động kinh kháng thuốc.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, động kinh kháng thuốc là một trong những thách thức lớn của y học hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh. Trong khi điều trị nội khoa vẫn là nền tảng thì vẫn còn một tỉ lệ không nhỏ người bệnh không đáp ứng với thuốc và cần đến các phương pháp can thiệp ngoại khoa.

    Thông báo