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World Cup 2026

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất lịch sử góp mặt ở vòng knock-out sau hành trình giàu cảm xúc tại bảng H World Cup 2026.

Trên sân Houston Stadium (Mỹ), "tí hon" Cape Verde hòa Ả Rập Saudi 0-0 ở lượt cuối bảng H hôm 27-6. 

Ba trận hòa chỉ mang về 3 điểm, chưa đủ để các cầu thủ "Cá mập xanh" ăn mừng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bởi họ vẫn phải chờ kết quả trận Tây Ban Nha - Uruguay diễn ra cùng giờ.

Khi thông tin Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 bay về, Cape Verde chính thức xếp nhì bảng H và giành vé vào vòng 1/16.

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lúc này, những cầu thủ của quốc đảo ngoài khơi Tây Phi mới vỡ òa trên sân Houston, bởi họ vừa đưa đất nước hơn 500.000 dân trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Đó là thành quả của một hành trình không có chiến thắng nhưng đầy bản lĩnh và cảm xúc. Ngay trận ra quân, Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, khiến dàn sao gồm Rodri, Pedri hay Lamine Yamal "bẽ mặt".

Đến lượt thứ hai, thầy trò HLV Bubista tiếp tục gây bất ngờ khi hòa Uruguay 2-2. Trước đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới, Cape Verde vẫn đứng vững và tìm được kết quả có lợi, qua đó khẳng định trận hòa Tây Ban Nha không phải khoảnh khắc may mắn.

Vì thế, trận gặp Ả Rập Saudi trở thành thử thách cuối cùng cho sức chịu đựng của đội bóng lần đầu dự World Cup.

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Thủ môn Vozinha, người gác đền 40 tuổi, một lần nữa là chỗ dựa cho Cape Verde tại Houston, nơi chỉ một bàn thua cũng có thể khiến cả giấc mơ tan vỡ.

Trên khán đài có khoảng 68.278 người, bà Ana Candida Evora theo dõi trận thứ 2 của con trai Vozinha tại World Cup. Vì vấn đề thị thực, bà Ana bỏ lỡ màn trình diễn 7 pha cứu thua của con trai trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. 

Đông đảo người hâm mộ Cape Verde còn cởi trần, vẽ từng chữ trong tên thủ thành Vozinha lên ngực. Giữa biển người tại Houston, một nữ CĐV vẽ quốc kỳ quần đảo Cape Verde lên mặt và giơ tấm biển: "Những hòn đảo nhỏ, những giấc mơ lớn".

Sau trận, HLV Bubista khoác quốc kỳ Cape Verde trên vai và nói đội bóng của ông đã chứng minh một đất nước nhỏ vẫn có thể chiến đấu cho mục tiêu lớn.

Phát biểu ấy gói trọn tinh thần của tập thể không thua trận nào ở vòng bảng, dù lần lượt phải đối đầu Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Saudi.

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh 3.

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh 4.

Cape Verde sẽ gặp đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội, diễn ra lúc 5 giờ ngày 4-7 (giờ Hà Nội) tại Miami (Mỹ).

Dù phía trước họ sẽ là siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội nhưng sau 3 trận hòa quả cảm, đội bóng "tí hon" này có quyền tiếp tục mơ về điều phi thường tại World Cup 2026.

Kỳ tích Cape Verde tại World Cup 2026 - Ảnh 5.

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