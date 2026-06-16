Vozinha: Người hùng thầm lặng tuổi 40 của Cape Verde

World Cup 2026 mới diễn ra được 5 ngày, Vozinha đã mang đến một trong những câu chuyện đẹp nhất tại đấu trường Bắc Mỹ. Ở tuổi 40, khi phần lớn đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc chuyển sang công tác huấn luyện, thủ thành kỳ cựu của Cape Verde lại bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và trở thành người hùng chỉ sau một đêm.



Cape Verde đối đầu "gã khổng lồ" Tây Ban Nha trận đấu mở màn World Cup

Trước khi World Cup khởi tranh, không nhiều người biết đến Josimar Dias, còn được đồng đội gọi thân thiết là Vozinha. Thủ môn đang khoác áo CLB Chaves ở Giải Hạng nhì Bồ Đào Nha đã có hơn một thập niên gắn bó với đội tuyển Cape Verde, nhưng cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dường như chỉ là giấc mơ xa vời đối với một quốc gia nhỏ bé nằm ngoài khơi Tây Phi.

Vozinha trở thành "lá chắn thép" ở hàng thủ Cape Verde

Thế nhưng, khi Cape Verde viết nên lịch sử khi lần đầu giành vé dự World Cup, Vozinha cũng được trao cơ hội hoàn thành giấc mơ mà anh theo đuổi suốt sự nghiệp. Đối thủ trong trận ra quân của Cape Verde là Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sự chênh lệch về đẳng cấp khiến nhiều người dự đoán đội bóng châu Phi khó tránh khỏi thất bại nặng nề. Diễn biến trên sân cũng phản ánh điều đó khi Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo, liên tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Màn trình diễn ấn tượng của Vozinha trước các chân sút Tây Ban Nha

Tuy nhiên, trước khung thành Cape Verde là một Vozinha xuất sắc đến khó tin. Thủ môn 40 tuổi liên tiếp bay người cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc của các chân sút Tây Ban Nha. Tổng cộng anh thực hiện 7 pha cứu thua quan trọng, góp công lớn giúp đội nhà đứng vững trước sức ép khổng lồ.

Sau 90 phút nghẹt thở, bảng tỉ số vẫn là 0-0. Cape Verde giành điểm số lịch sử trong lần đầu dự World Cup, còn Vozinha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Câu chuyện cổ tích chưa dừng lại ở đó. Hình ảnh người gác đền kỳ cựu thi đấu quả cảm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh Vozinha trên trang chủ FIFA World Cup 2026

Từ một cầu thủ ít được biết đến bên ngoài châu Phi, Vozinha bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ trong vòng nửa giờ sau khi trận đấu kết thúc, lượng người theo dõi trên Instagram của anh tăng vọt từ vài chục nghìn lên hơn 2 triệu người.

Nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Vozinha xúc động thừa nhận về những khoảnh khắc mà anh đã mơ ước cả cuộc đời. Với nhiều cầu thủ, World Cup là nơi khẳng định tài năng và tìm kiếm danh tiếng. Với Vozinha, đó đơn giản là phần thưởng cho sự bền bỉ và niềm tin không bao giờ lụi tàn.

Vozinha được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Ở tuổi 40, anh không chỉ giúp Cape Verde tạo nên cú sốc trước Tây Ban Nha mà còn trở thành biểu tượng cho thông điệp rằng giấc mơ không có giới hạn về tuổi tác. Chỉ cần còn khát vọng, khoảnh khắc kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện, ngay cả khi tưởng như đã quá muộn.