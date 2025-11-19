Kỳ tích cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt

Ngày 19-11, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Lang Biang – Đà Lạt xảy ra một vụ sạt lở đất vào ngôi nhà trong hẻm.



Khu vực đất đá tại hẻm 108 Hùng Vương sạt lở và đổ sập vào ngôi nhà khiến bé D. mắc kẹt bên trong.

Lượng lớn đất đá đổ ập vào ngôi nhà khiến bé gái tên N.T.D. (8 tuổi, phường Xuân Trường - Đà Lạt) bị mắc kẹt bên trong. UBND phường Xuân Trường cùng lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực vào khu vực sạt lở. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu.

Lực lượng cứu hộ triển khai đến hiện trường. Nhiều người dân cũng hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu bé gái.

Sau gần một giờ khẩn trương xử lý hiện trường, đào bới đất để tiếp cận nạn nhân, đến khoảng 19 giờ 10 phút, các chiến sĩ cứu hộ đã tiếp cận được bé D. và đưa ra ngoài, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân 8 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi với vết thương hở; đã được y bác sĩ mổ cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận định bé D. không có tổn thương nghiêm trọng tới tính mạng và có thể hồi phục tốt.

Việc lượng lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và giải cứu thành công bé D. chỉ sau 1 giờ xảy ra sạt lở được người dân tán thưởng, xem là kỳ tích.

Việc cứu hộ diễn ra trong thời tiết mưa lớn.

Bé gái được các chiến sĩ cứu hộ và bác sĩ đưa lên cáng rời hiện trường.