Kỳ tích cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kỳ tích cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau gần 1 giờ khẩn trương đào bới, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt vì sạt lở ở phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ngày 19-11, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Lang Biang – Đà Lạt xảy ra một vụ sạt lở đất vào ngôi nhà trong hẻm.

Kỳ tích giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Khu vực đất đá tại hẻm 108 Hùng Vương sạt lở và đổ sập vào ngôi nhà khiến bé D. mắc kẹt bên trong.

Lượng lớn đất đá đổ ập vào ngôi nhà khiến bé gái tên N.T.D. (8 tuổi, phường Xuân Trường - Đà Lạt) bị mắc kẹt bên trong. UBND phường Xuân Trường cùng lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực vào khu vực sạt lở. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu.

Kỳ tích giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ triển khai đến hiện trường. Nhiều người dân cũng hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu bé gái.

Sau gần một giờ khẩn trương xử lý hiện trường, đào bới đất để tiếp cận nạn nhân, đến khoảng 19 giờ 10 phút, các chiến sĩ cứu hộ đã tiếp cận được bé D. và đưa ra ngoài, sau đó  chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân 8 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi với vết thương hở; đã được y bác sĩ mổ cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận định bé D. không có tổn thương nghiêm trọng tới tính mạng và có thể hồi phục tốt.

Việc lượng lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và giải cứu thành công bé D. chỉ sau 1 giờ xảy ra sạt lở được người dân tán thưởng, xem là kỳ tích.

Kỳ tích giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Việc cứu hộ diễn ra trong thời tiết mưa lớn.

Kỳ tích giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Kỳ tích giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt gần 1 giờ vì sạt lở ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Bé gái được các chiến sĩ cứu hộ và bác sĩ đưa lên cáng rời hiện trường.

Thời điểm bé gái 8 tuổi được giải cứu và đưa đi bệnh viện chăm sóc.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

(NLĐO) - Đất đá từ bờ taluy đổ ập xuống trúng một ngôi nhà ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi mắc kẹt bên trong.

Lâm Đồng: Xe container lật đè trúng xe con, 5 người bị thương

(NLĐO) - Sau khi va chạm tại xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), xe container lật đè trúng ô tô con khiến 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài cùng nước từ đầu nguồn đổ về nhiều gây ngập hàng trăm ha rau màu trên nhiều xã của nông dân tỉnh Lâm Đồng.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng công an tỉnh Lâm Đồng mùa mưa lũ Lâm Đồng phường Xuân Trường - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo