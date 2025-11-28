Kỳ tích nuôi dưỡng trẻ sinh cực non chỉ 640 gram tại Bệnh viện Hùng Vương

Ngày 28-11, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cho biết sau 97 ngày tận tâm điều trị, các bác sĩ tại đây vỡ òa niềm vui khi bé gái sinh non N.L.H. (chào đời ở tuần thai 23 với cân nặng chỉ 640 gram) đã có thể xuất viện.

Ê-kíp bác sĩ điều trị chụp hình chia sẻ niềm vui cùng gia đình bệnh nhi

BSCKII Lê Anh Thi, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU)-Bệnh viện Hùng Vương, cho biết đây là trường hợp trẻ sinh cực non nhỏ tuổi nhất được nuôi thành công tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học sơ sinh trong nước.

Trước đó, bé gái này được sinh thường trong tình trạng tím tái, phản xạ và trương lực cơ yếu. Đội ngũ bác sĩ nhi sơ sinh tại bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực ngay tại phòng sinh và theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn. Sau khi tạm qua nguy kịch, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức Sơ sinh (NICU).

Tại đây, bé được bơm surfactant ngay sau nhập viện giúp cải thiện tình trạng trao đổi khí. Suốt 55 ngày đầu, bé phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở xâm lấn, sau đó chuyển sang máy thở không xâm lấn thêm 18 ngày. Song song đó, bé phải trải qua điều trị nhiễm trùng huyết, truyền máu, dùng thuốc vận mạch để ổn định tim mạch.

Đến ngày thứ 58, cân nặng bé đạt 1.180 gram nên được chuyển sang Khoa Sơ sinh để tiếp tục phục hồi. Tại đây, bé vẫn đối mặt những cơn tím tái nhẹ, ngưng thở và tình trạng hô hấp yếu. Các bác sĩ tiếp tục điều trị kháng sinh, theo dõi sát và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp mỗi ngày.

Quá trình dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ, ban đầu bé dùng sữa mẹ qua sonde, sau đó tập ăn muỗng và cuối cùng có thể tự bú mẹ. Đồng thời, bé cũng được thực hành chăm sóc Kangaroo (da kề da), giúp ổn định thân nhiệt, nhịp thở và tăng gắn kết mẹ con. Hiện bé nặng 1.745 gram, đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, thành công này là kết quả phối hợp giữa kỹ thuật hồi sức hiện đại, trang thiết bị chuyên sâu và sự tận tâm của đội ngũ y-bác sĩ. Việc cứu sống trẻ ở tuổi thai 23 tuần đòi hỏi quy trình điều trị chính xác từ những phút đầu từ đặt nội khí quản, bơm surfactant đến điều chỉnh máy thở liều thấp trong thời gian dài.

Việc cứu và nuôi sống bé gái sinh non ở tuần 23 với cân nặng 640 gram mở ra hy vọng mới cho khả năng can thiệp và chăm sóc trẻ cực non tại Việt Nam, đưa Bệnh viện Hùng Vương tiến gần hơn tới chuẩn mực của các trung tâm sơ sinh hàng đầu thế giới.