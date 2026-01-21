Kỳ tích y học tại Huế: Ca mổ chỉ 2 nơi trên thế giới làm được

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp cắt bỏ cùng lúc hai thận đa nang khổng lồ nặng gần 10 kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và đồng thời ghép thận trong cùng một lần phẫu thuật.

Bệnh viện Trung ương Huế đã tạo ra kỳ tích khi là đơn vị y tế thứ 2 trên thế giới thực hiện được ca phẫu thuật phức tạp này.

Đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế giới chỉ có hai trung tâm thực hiện được. Bệnh nhân đã xuất viện sau hai tuần được phẫu thuật với sức khoẻ tốt.

Bệnh nhân có khối thận khổng lồ trên là một nam giới, 53 tuổi, mắc bệnh thận - gan đa nang dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, với tình trạng bụng chướng căng. Qua quá trình đánh giá và sàng lọc nghiêm ngặt, người hiến và người nhận đạt đầy đủ tiêu chuẩn ghép thận.

Hai quả thận khổng lồ, nặng gần 10 kg của bệnh nhân được cắt bỏ.

Trước đó, ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ ngày 6-1 với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Trong đó, ê- kíp cắt thận đa nang do PGS - TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu thuộc Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách chính, đã thực hiện lấy bỏ hai thận đa nang khổng lồ nói trên. Ê-kíp bác sĩ đã bảo tồn tuyến thượng thận hai bên, kiểm soát chảy máu tối ưu với lượng máu mất khoảng 100 ml và không cần truyền máu.

Song song với quá trình cắt bỏ, thận ghép được lấy từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Với sự phối hợp của các y-bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực – tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức tim mạch đã tiến hành nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang.

Các mốc thời gian được kiểm soát tối ưu, với thời gian thiếu máu nóng 5 phút và thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi khâu nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, căng hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Sau 48 giờ, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật.