Kinh tế

Xổ số miền Nam ngày 19-2: TPHCM tiếp tục có người trúng giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ghi nhận khách hàng ở TPHCM trúng 8 giải độc đắc trong 10 ngày phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026.

Tối 19-2 (mùng 3 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tỏ ra rất bất ngờ khi giải độc đắc của một đài tiếp tục trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 19 - 2: TPHCM lại có người trúng giải độc đắc lớn - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) được xác định trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 19 - 2: TPHCM lại có người trúng giải độc đắc lớn - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận tiếp tục trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Toàn Phát

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Bình Thuận là đại lý vé số Toàn Phát ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Các vé Bình Thuận trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Thông tin TPHCM tiếp tục có người trúng giải độc đắc khiến mạng xã hội xôn xao. Bởi lẽ, từ ngày 10-2 đến nay, vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của các đài thuộc xổ số miền Nam đã liên tục trúng tại TPHCM.

Cụ thể, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 827943) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lý Sang ở Hóc Môn, TPHCM.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) đã "ở lại" TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Thọ và đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 546079) của vé số Long An cũng trúng ở TPHCM.

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 15-2, giải độc đắc (dãy số 018529) cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Minh Phụng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 914792) của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng ở TPHCM. Nơi đổi thưởng cũng là hệ thống đại lý vé số Đại Phát.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 17-2, giải độc đắc (dãy số 078896) được các đại lý vé số xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát và đại lý vé số Kế Đáo ở phường Bến Thành, TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng chiều 18-2, giải độc đắc (dãy số 203468) cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Như vậy, trong 10 ngày phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026, khách hàng ở TPHCM trúng đến 8 giải độc đắc.

