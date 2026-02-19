HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 3 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) - Xổ số miền Nam hôm nay (mùng 3 Tết) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận

Sáng 19-2 (mùng 3 Tết), sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 đài.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng giải độc đắc mùng 3 Tết bất ngờ lộ diện - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 18-2, giải độc đắc (dãy số 149483) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng giải độc đắc mùng 3 Tết bất ngờ lộ diện - Ảnh 2.

Vé số Đồng Nai trúng độc đắc tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lý Ít

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng giải độc đắc mùng 3 Tết bất ngờ lộ diện - Ảnh 3.

Vé số Sóc Trăng trúng độc đắc tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Gia Hào

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Đồng Nai là đại lý vé số Lý Ít ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. 12 vé Đồng Nai trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng đổi thưởng.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở xã Thủ Thừa.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 203468) của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại TPHCM.

Đến sáng mùng 3 Tết, chủ nhân đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng đã đến đại lý vé số Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM để đổi thưởng 2 tỉ đồng. 15 vé Sóc Trăng trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 720732) của vé số Đồng Nai trúng tại Đồng Nai; còn giải độc đắc (dãy số 725746) của vé số Sóc Trăng trúng tại Cà Mau.

Xổ số miền Nam hôm nay (mùng 3 Tết) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc trực tiếp xổ số
    Thông báo