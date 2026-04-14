Quốc tế

Kỳ vọng mới trong hợp tác giữa TPHCM và Slovakia

Tin, ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với tất cả đối tác đến từ Slovakia, đặc biệt là với TP Košice.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông có buổi tiếp Bộ trưởng Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová và đoàn đại biểu chiều tối 14-4. Ông Đặng Minh Thông cho biết quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Slovakia được xây dựng trên một nền tảng vô cùng vững chắc, với gần 76 năm hữu nghị truyền thống.

Ông tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Văn hóa Slovakia sẽ tiếp tục là một nhịp cầu nối, lan tỏa những giá trị lịch sử tốt đẹp, qua đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng phát triển bền vững và gắn kết lâu dài hơn nữa.

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã có buổi tiếp Bộ trưởng Văn hóa Slovakia hôm 14-4

Theo ông, việc hai nước thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao đã thể hiện rõ quyết tâm chung trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ông cho hay quy mô thương mại và đầu tư trực tiếp giữa TPHCM và Slovakia hiện vẫn còn khá khiêm tốn, chính vì vậy, TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với tất cả đối tác đến từ Slovakia, đặc biệt là với TP Košice.

Song song với việc phát triển kinh tế, một định hướng chiến lược trọng tâm của Việt Nam hiện nay là tập trung mở rộng du lịch văn hóa, trong đó liên tục áp dụng các chính sách nới lỏng thị thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thân thiện nhất cho du khách quốc tế.

Điều này đang mở ra những cơ hội vô cùng to lớn để TPHCM kết nối chặt chẽ với các đối tác Slovakia, qua đó đẩy mạnh hợp tác đồng bộ trên cả 4 trụ cột kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch.

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu tối 14-4

Ông Đặng Minh Thông đặc biệt đánh giá cao và ghi nhận các đề xuất hợp tác về lĩnh vực văn hóa từ phía Slovakia. Ông tin tưởng những sáng kiến mà Bộ trưởng Văn hóa Slovakia mang đến không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân thành phố, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy ngành du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân.

Đáp lời, Bộ trưởng Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová đồng tình với những điều Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc định vị văn hóa trở thành một ngành công nghiệp.

Bà nhận thấy trong lĩnh vực này, hai bên có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa, không chỉ để nâng tầm vai trò của văn hóa, mà còn biến văn hóa thực sự trở thành một động lực phát triển mạnh mẽ cho các lĩnh vực kinh tế khác.

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 3.

Bộ trưởng Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová phát biểu tối 14-4.

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông tiếp Bộ trưởng Văn hóa Slovakia Martina Šimkovičová và đoàn đại biểu

Theo bà, Bộ Văn hóa Slovakia cũng đã dành một khoản tài trợ nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam phát triển hoạt động văn hóa tại Slovakia. Đây là một khoản tài trợ rất đáng kể, thể hiện sự trân trọng của Slovakia đối với cộng đồng người Việt.

Sự kết hợp giữa ngành công nghiệp sáng tạo, hoạt động xuất khẩu và các sự kiện văn hóa là một hướng đi vô cùng tiềm năng.

Bà cũng cho rằng cần phải thu hút và huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực này. Việc kết nối giao lưu nhân dân cũng như kết nối doanh nghiệp sẽ đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển văn hóa.


Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông tặng áo dài cho Bộ trưởng Văn hóa Slovakia

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 6.

Bộ trưởng Văn hóa Slovakia tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 7.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

Kỳ vọng mới trong hợp tác TP HCM và Slovakia - Ảnh 8.

Các lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm Việt Nam - vị khách quốc tế đầu tiên trên cương vị Thủ tướng.

đầu tư TP HCM Giao lưu văn hóa Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông Bộ trưởng Văn hoá Slovakia Martina Šimkovičová
