Việt Nam - Slovakia: Đối tác Chiến lược

Chiều 13-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Dấu mốc đặc biệt

Tại hội kiến, khẳng định Việt Nam luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Slovakia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico. Đồng thời, bày tỏ sự hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cho hòa bình và phát triển tại mỗi khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tại họp báo. Ảnh: HỮU HƯNG

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển cũng như hội nhập quốc tế. Ông cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực đột phá như kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương

Tại hội đàm cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Slovakia về hợp tác kinh tế.

Về kinh tế - thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo vui mừng khi kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt khoảng 1,78 tỉ USD; nhất trí xác định đây là trụ cột trọng tâm và sẽ tiếp tục phối hợp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng gấp đôi trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo những điều kiện ưu đãi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, trong đó chú trọng những dự án "hải đăng" tại mỗi nước với minh chứng rõ nét nhất là dự án đầu tư của FPT Software tại Slovakia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Slovakia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Slovakia tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định; thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gõ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; xem xét đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Slovakia có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép cũng như đưa các mặt hàng này thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và năng lượng tái tạo; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Hai bên nhất trí sớm xem xét đàm phán Hiệp định về lao động nhằm thúc đẩy dịch chuyển lao động chuyên môn cao; nhất trí xem xét tạo điều kiện thuận lợi và sớm đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của hai nước. Cùng với đó, nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là tăng lượng khách từ Slovakia đến Việt Nam cao hơn so với con số 18.000 khách du lịch của Slovakia đến Việt Nam hiện nay.

Phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Về vấn đề biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược. Hai Thủ tướng đã giao Bộ Ngoại giao hai nước chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố chung.

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, ngoại giao, văn hóa, hợp tác địa phương, tiêu chuẩn đo lường và năng lượng.

"Thủ tướng Slovakia đề xuất hai bên nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng giữa Brastislava - Hà Nội hoặc TP HCM.

Điểm đến hấp dẫn Chiều 13-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia có chủ đề "Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương" với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Slovakia cho biết Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu; hai nước thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân, công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế, lao động. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU; Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN. Hai Chính phủ đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng, tăng cường hợp tác, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại diễn đàn, dưới dự chứng kiến của hai Thủ tướng, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm: Công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp.



