HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tiêu dùng

Kỳ vọng sàn thương mại điện tử thuần Việt

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Thị trường đã chứng kiến không ít nỗ lực xây dựng các sàn thương mại điện tử thuần Việt, song phần lớn đều không đi được đường dài

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam gần như nằm trong tay các "ông lớn" nước ngoài, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa ra mắt sàn Freso chuyên về rau củ quả, thực phẩm tươi sống, thủy hải sản... Freso giúp kết nối cung cấp nguyên liệu thực phẩm trực tiếp từ nông trại, hợp tác xã đến nhà hàng, quán ăn, quán cà phê (F&B). Freso cho biết đã quy tụ hơn 100 nhà cung cấp, bảo đảm hơn 10.000 mặt hàng chất lượng cao.

Nhiều sàn thuần Việt

Theo ghi nhận, Freso có giao diện khá thân thiện và dễ sử dụng. Tại giao diện chính, nhà bán hàng có thể lựa chọn nhà cung cấp theo các gợi ý sẵn có.

Mỗi nhà cung cấp đều hiển thị thông tin chi tiết như số lượng giao dịch, danh sách nhà hàng đã mua và nhóm sản phẩm cung ứng. Chẳng hạn, Nông sản Dũng Hà cung cấp trái cây, thực phẩm đông lạnh, rau củ quả có xác thực an toàn thực phẩm; nhà cung cấp rau sạch Đông Anh tập trung vào rau củ quả...

Để đặt hàng, người mua truy cập website hoặc ứng dụng Freso, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, nhà cung cấp, tùy chỉnh giao diện, danh mục rồi tiến hành đặt mua. Việc này tương tự các sàn TMĐT khác.

Theo Viettel, việc kết nối nguồn cung - cầu từ nông trại, hợp tác xã tới nhà hàng được thực hiện tập trung hơn trên Freso, giúp giảm tình trạng giao dịch phân mảnh, phải qua nhiều trung gian. Freso hiện được triển khai chủ yếu tại Hà Nội và TP HCM - các địa bàn tập trung 2/3 trong tổng số hơn 323.000 cơ sở ăn uống đang hoạt động trên cả nước.

Kỳ vọng sàn thương mại điện tử thuần Việt - Ảnh 1.

Freso - sàn thương mại điện tử chuyên về nông sản, thực phẩm của Viettel - vừa ra mắt

Trước đó, từ năm 2019, với hệ sinh thái số toàn diện, đặc biệt là sự có mặt của Viettel Post, Viettel đã chính thức đặt chân vào thị trường TMĐT Việt Nam khi ra mắt sàn voso.vn. Tuy nhiên, dự án không cạnh tranh lại với Shopee, Lazada và sau này là TikTok Shop nên dừng hoạt động.

Cuối tháng 12-2024, Viettel tiếp tục ra mắt sàn TMĐT xuyên biên giới với tên gọi Vipo Mall. Đây là nền tảng kết nối trực tiếp các nhà cung cấp quốc tế với khách hàng Việt Nam và ngược lại. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tìm nguồn hàng thời trang, tiêu dùng nhanh (FMCG), gia dụng quốc tế hoặc xuất khẩu đều có thể thực hiện qua Vipo Mall. Tuy nhiên, sau một năm ra mắt, tên tuổi của Vipo Mall chưa để lại nhiều dấu ấn trước sự cạnh tranh của Amazon hay Alibaba trong xuất khẩu.

Không chỉ Viettel, năm 2024, Vietnam Post - một DN lớn trong lĩnh vực logistics, cũng ra mắt sàn TMĐT chuyên biệt về nông sản chất lượng cao. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm trên nongsan.buudien.vn hiện vẫn chủ yếu là thực phẩm khô hoặc đã qua chế biến; trong khi nông sản tươi, yếu tố được kỳ vọng tạo khác biệt, còn khá hạn chế. Trong khi đó, những sàn TMĐT đời đầu của Việt Nam như Sendo, Tiki đến thời điểm này cũng đều hụt hơi trước các "ông lớn" nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Viettel Post - đơn vị vận hành voso.vn - cho hay dự án này đã được dừng để chuyển đổi sang các dự án có tính chất phù hợp hơn như Chợ giao nhanh, Vipo Mall. Trong đó, Chợ giao nhanh đang áp dụng tại Hà Nội, tập trung vào các ngành hàng về đặc sản vùng miền và nhu yếu phẩm, có sự cam kết về chất lượng và bảo chứng.

Người tiêu dùng được hướng đến là người bận rộn, nhân viên văn phòng không có thời gian đi chợ. Chợ giao nhanh sẽ phục vụ những khách hàng cần "mua nhanh - nhận sớm", ưu tiên trải nghiệm giao nhanh mặc định và hay gom đơn để đạt freeship.

Cần bản sắc riêng

Thực tế, trong nhiều năm qua, thị trường TMĐT Việt Nam đã chứng kiến không ít nỗ lực xây dựng các sàn thuần Việt, song phần lớn đều không đi được đường dài.

Chuyên gia TMĐT Lưu Thanh Phương dẫn chứng hàng loạt dự án từng được kỳ vọng lớn như Adayroi, VuiVui cũng lần lượt rút lui khỏi thị trường. Ngay cả những tên tuổi từng tạo dấu ấn nhất định như Tiki hay Sendo cũng dần thu hẹp tham vọng, không còn theo đuổi cuộc đua đối đầu trực diện với các sàn ngoại.

Nguyên nhân, theo ông Phương, không chỉ từ việc hạn chế về vốn mà cốt lõi là do lựa chọn sai chiến lược cạnh tranh. Phần lớn sàn TMĐT Việt đi theo mô hình sàn tổng hợp, chấp nhận "đốt tiền" cho khuyến mãi và marketing nhằm giành thị phần.

Cách làm này nhanh chóng đẩy các doanh nghiệp nội vào thế bất lợi trước những nền tảng ngoại sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm vận hành dày dạn và hệ sinh thái toàn diện. Khi không tạo được sự khác biệt rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ hay trải nghiệm người dùng, thất bại là điều khó tránh khỏi.

Theo ông Lưu Thanh Phương, sàn TMĐT thuần Việt chỉ có thể phát triển bền vững nếu biết khai thác đúng lợi thế nội địa. Việt Nam hiện sở hữu mạng lưới logistics phủ sâu đến cấp xã, cùng hệ thống định danh số quốc gia VNeID. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các sàn TMĐT tích hợp nhiều dịch vụ trên một ứng dụng thống nhất, từ mua sắm, thanh toán, giao nhận đến các dịch vụ tài chính.

Đáng chú ý, khi có dữ liệu định danh và lịch sử giao dịch, các sàn TMĐT Việt hoàn toàn có thể triển khai các sản phẩm cho vay tín chấp, trả góp tiêu dùng dựa trên "điểm số công dân số". Qua đó, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ người dân tiếp cận mua sắm thuận tiện hơn với chi phí thấp hơn.

"Các sàn TMĐT ngoại có thể "đốt tiền" rất lâu để giành thị phần nhưng sàn trong nước chỉ có thể tồn tại nếu chọn đúng sản phẩm "đinh". Trước hết phải là nông sản Việt, tạo được niềm tin và thói quen tiêu dùng, sau đó mới tính đến việc mở rộng. Nếu tiếp tục đi theo lối mòn khuyến mãi mà không có lợi thế rõ ràng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian" - ông Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Giám đốc Marketing Công ty CP Công nghệ Haravan, cũng cho rằng lối đi phù hợp chính là phát triển các sàn TMĐT chuyên ngành, tập trung vào những nhu cầu cụ thể và thiết yếu của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển các sàn TMĐT chuyên biệt theo từng nhóm hàng như nông sản, thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang, sữa và các sản phẩm chăm sóc gia đình.

Đây là những lĩnh vực có thể kiểm soát tốt chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và chuỗi cung ứng. "Đó cũng là cách để sàn TMĐT Việt Nam tạo bản sắc riêng, tránh trở thành bản sao thu nhỏ của các nền tảng ngoại" - ông Tấn nhận định.

Nhiều chuyên gia TMĐT cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều này nếu rút ra được bài học từ thị trường gọi xe công nghệ. Sự vươn lên của Xanh SM hay Be nhờ chiến lược nội địa hóa, đa dạng hóa dịch vụ và hợp tác chiến lược đã tạo áp lực lớn với các nền tảng ngoại, buộc Gojek rút khỏi Việt Nam và làm lung lay vị thế thống lĩnh của cả Grab. 

Chưa có nhiều khác biệt

Ở góc độ người kinh doanh, ông Nguyễn Việt Long, một nhà bán hàng thời trang tại TP HCM, cho biết vẫn chưa thực sự mặn mà với các sàn TMĐT Việt Nam. Nguyên nhân là do ông chưa thấy nhiều khác biệt so với các sàn TMĐT ngoại.

"Sàn TMĐT chỉ có thể thu hút người mua khi có ưu đãi rõ ràng không chỉ về giá, mà còn ở cam kết giao hàng, tiện lợi trong thanh toán, hoặc với hàng tươi sống là chính sách bảo quản, đổi trả minh bạch. Nếu không tạo được những khác biệt này, người tiêu dùng sẽ tiếp tục chọn sàn ngoại vì thói quen và không có lý do để chuyển đổi" - ông Long nhận xét.


Tin liên quan

Siết thu thuế trên sàn thương mại điện tử

Siết thu thuế trên sàn thương mại điện tử

Công tác kiểm tra chống thất thu thuế sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao như bán hàng qua livestream, logistics và các nhà cung cấp nước ngoài

Thương mại điện tử sắp vượt mốc 25 tỉ USD

Kinh tế số Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 39 tỉ USD, tiếp tục thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực

Mẹo săn sale, kiếm tiền trên sàn thương mại điện tử ít người biết

(NLĐO)- Thị trường thương mại điện tử bước vào giai đoạn sôi động nhất năm khi các sàn lớn đồng loạt tung ưu đãi khủng cho đợt siêu sale 11-11

sàn thương mại điện tử quán cà phê Xanh SM Vipo Mall Freso
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo