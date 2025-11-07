HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mẹo săn sale, kiếm tiền trên sàn thương mại điện tử ít người biết

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thị trường thương mại điện tử bước vào giai đoạn sôi động nhất năm khi các sàn lớn đồng loạt tung ưu đãi khủng cho đợt siêu sale 11-11

Nổi bật nhất là Lazada, ngày 7-11, sàn này công bố khoản đầu tư gần 700 tỉ đồng (25 triệu USD) dành riêng cho chương trình khuyến mãi 11-11 sắp tới. Đây là mức chi mạnh tay nhất từ trước đến nay của sàn này tại Việt Nam.

Theo Lazada, người dùng có thể mua hàng nội địa Hàn Quốc từ Gmarket hay sản phẩm Trung Quốc từ Tmall, với mức giảm giá lên đến 50%, tặng voucher 1 triệu đồng, freeship và đổi trả trong 30 ngày. 

Giai đoạn cao điểm từ 20 giờ ngày 10-11 đến 13-11, Lazada sẽ tung ưu đãi “đỉnh” như trợ giá 11 triệu đồng, nhiều mặt hàng chỉ còn 11.000 đồng, cùng giảm thêm 3 triệu đồng cho iPhone 17.

- Ảnh 1.

Lazada sẽ tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong gian siêu sale, đến ngày 15-11

Đáng chú ý, Lazada tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết (Affiliate) đến hết ngày 15-11, nhằm thu hút người sáng tạo nội dung bán hàng qua YouTube Shopping. 

Đây được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu cuộc đua mới giữa Lazada và Shopee trong việc kết hợp thương mại điện tử và video trực tuyến, xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu.

Không đứng ngoài cuộc, Shopee cũng tung loạt khuyến mãi lớn trong ngày 11-11. Theo đó, tín đồ săn sale được giảm 20%, tối đa 11 triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, Shopee duy trì miễn phí vận chuyển toàn chiến dịch, đồng thời tổ chức chương trình “mở hộp quà ngẫu nhiên” với phần thưởng là 111 điện thoại và hàng ngàn Shopee Xu.

Theo dữ liệu từ Metric.vn, Shopee hiện vẫn dẫn đầu thị trường TMĐT Việt Nam với 56% thị phần, trong khi TikTok Shop tăng tốc mạnh lên 41%, Lazada giữ ổn định khoảng 3%, còn Tiki gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng.


Tin liên quan

Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

Phường đầu tiên tại Việt Nam lập sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B của phường nhằm giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu.

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

(NLĐO)- Là chủ đề của talkshow được Báo Người Lao Động tổ chức lúc 10 giờ sáng nay, 10-9.

Sốc: Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Thị phần của TikTok Shop đã tăng từ 29% lên 39% thị phần, cho thấy đà mở rộng mạnh mẽ của mô hình "giải trí - mua sắm tích hợp"

