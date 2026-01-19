Kỳ vọng về tầm nhìn dài hạn

Trên chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử, quyết định phương hướng phát triển của dân tộc và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sở dĩ như vậy vì các kỳ Đại hội Đảng đều đánh giá toàn diện kết quả hoạt động, những thành tựu, hạn chế của nhiệm kỳ trước để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề quan trọng việc định hướng chiến lược phát triển đất nước. Trong mạch nguồn đó, Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết thực tiễn, kiện toàn tổ chức, hoạch định đường lối, chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho cả nước, mà còn được kỳ vọng là đại hội định hình quỹ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển như vũ bão, đòi hỏi Việt Nam phải có các quyết sách chiến lược về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại hội XIV là đại hội đầu tiên sau khi sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị nên yêu cầu về chất lượng đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn mới trở nên cấp thiết.

Theo quy định về độ tuổi, những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần này đa số sẽ là những đồng chí trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước. Như vậy, đội ngũ cán bộ trưởng thành trong khoảng thời gian này là những người được hưởng thành quả của công cuộc Đổi mới, có điều kiện học tập, tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức hiện đại từ trong và ngoài nước.

Do đó, Đại hội XIV có thể xem là đại hội lựa chọn một thế hệ lãnh đạo mới đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của đời sống hiện nay. Chúng ta kỳ vọng rằng mỗi cán bộ lãnh đạo được lựa chọn bên cạnh năng lực và phẩm chất đạo đức thì đều có tư duy đổi mới trong quản trị quốc gia hiện đại; có năng lực hành động để giải quyết công việc hiệu quả; có tầm nhìn chiến lược để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và khoa học công nghệ.

Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam cần một khát vọng phát triển mới - một khát vọng mạnh mẽ hơn, thực chất hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu về niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia. Cơ sở vật chất dẫu hiện đại nhưng nếu đồng thuận xã hội không đạt được thì đất nước cũng không thể vươn mình. Do đó, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ thắp lên ngọn lửa niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia. Từ một quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề do chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang phát triển năng động, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã giữ vững ổn định chính trị và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Những thành quả đó là nền tảng tạo ra niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia về con đường phát triển của đất nước.

Chúng ta tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn, Đại hội XIV sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.