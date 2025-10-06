Kỹ xảo điện ảnh - kỳ công và tâm huyết

Những nỗ lực, tâm huyết của các công ty kỹ xảo đồng hành với điện ảnh Việt Nam đã bắt đầu gặt hái quả ngọt. Gần đây, các tác phẩm như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"... được khán giả nhiệt tình đón nhận và đạt doanh thu tốt.

Nỗ lực thực hiện trọn vẹn

Đạo diễn Hàm Trần - phim "Tử chiến trên không" - cho biết đoàn phim đã dựng mô hình máy bay gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Mô hình được yêu cầu thiết kế phù hợp với thời điểm chuyện phim xảy ra về màu sắc, kích thước khoang máy bay; phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau. Mô hình cũng phải có khả năng rung lắc cơ học như máy bay thật và đoàn phim mất 2 tháng với chi phí khoảng 2 tỉ đồng để thực hiện.

Đạo diễn Hàm Trần nhớ lại: "Ban đầu, tôi thảo luận với công ty kỹ xảo chỉ làm khoảng 30 shot quay kỹ xảo lớn nhưng khi tính toán lại thì cần đến hơn 60 shot. CYCLO đã nỗ lực hỗ trợ để chúng tôi thực hiện trọn vẹn các cảnh cần kỹ xảo".

Đội ngũ kỹ xảo tham gia nhiều cảnh quay, sát cánh cùng ê-kíp phim “Mưa đỏ”

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn có đến 700 cảnh kỹ xảo. Phần kỹ xảo này do Công ty 3DART VFX Studio thực hiện. Gần 80 nhân sự của công ty đã tham gia trực tiếp và mất 4 tháng rưỡi để hoàn thành khối lượng công việc vốn phải cần gần một năm thực hiện.

Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc Sản xuất - Điều hành và là người sáng lập 3DART VFX Studio, thông tin: "Chúng tôi được chọn thực hiện dự án "Mưa đỏ" nhờ demo dựng bối cảnh Hội nghị Paris năm 1973 nhanh và chân thực, chính xác. Ban đầu, đoàn phim lên kế hoạch sang Pháp quay cảnh này nhưng cảnh trí giờ đã khác và chi phí thuê phục dựng rồi quay cũng không nhỏ. Vì thế, đoàn phim quyết định quay cảnh này trong studio và dùng kỹ xảo xử lý".

Theo ông Nguyễn Dũng Minh, biên tập kiêm giám sát hình ảnh kỹ xảo của 3DART VFX Studio, "Mưa đỏ" ban đầu dự tính cần khoảng 100 cảnh kỹ xảo nhưng sau đó tăng lên 532 rồi hơn 600 và cuối cùng là 700 cảnh. Để thực hiện tốt, tổ kỹ xảo đã tham gia khảo sát bối cảnh, có mặt trong tất cả các khâu, từ tiền kỳ, quay phim đến hậu kỳ. Tổ kỹ xảo đã "cắm chốt" ở trường quay suốt 81 ngày quay phim để tham vấn ngay từ đầu, phối hợp chặt chẽ với đạo diễn...

Mở ra cơ hội phát triển

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng VFX của 3DART VFX Studio, tiết lộ: "Với cảnh bình yên trước trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị, đội ngũ kỹ xảo phải giới thiệu bối cảnh toàn thành cổ và mất hơn 100 giờ chỉ để tạo dựng cảnh này".

Những cảnh tiêu tốn nhiều công sức kỹ xảo trong "Mưa đỏ" gồm: Sân bay Tà Cơn (sở chỉ huy tiền phương), Thành cổ Quảng Trị, Hội nghị Paris, Hạm đội 7, máy bay F-4... Trong đó, bối cảnh thật của sân bay Tà Cơn nhỏ hơn kịch bản yêu cầu, đường băng không còn, thảm thực vật phát triển dày.

Hậu trường phim “Mưa đỏ”. (Ảnh do Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC cung cấp)

Tổ kỹ xảo buộc phải mở rộng không gian, dựng lại đường băng và các hạ tầng hàng không, xóa bớt cây cao, bụi rậm để tạo cảm giác thoáng đãng và đúng không gian chiến trận. Trong phim lịch sử hay chiến tranh, khí tài quân sự rất quan trọng, cần sự nghiên cứu tỉ mỉ, chính xác để bảo đảm không sai sót, sau đó mới đến việc làm đẹp cảnh quay.

Những người trong cuộc cho rằng để phim điện ảnh đạt chất lượng và thành công về doanh thu thì không thể chỉ dựa hoàn toàn vào kỹ xảo mà cần có kịch bản tốt, khả năng kể chuyện cảm xúc của đạo diễn cùng những yếu tố khách quan.

Dù vậy, nếu yếu tố kỹ xảo đáp ứng được những yêu cầu từ đoàn phim thì sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam.

Trước đó, một số phim điện ảnh Việt Nam cũng đã đầu tư nhiều cho khâu kỹ xảo, như "Móng vuốt" của đạo diễn Lê Thanh Sơn - ra rạp năm 2024, "Người mặt trời" của đạo diễn Timothy Linh Bùi - ra rạp năm 2023… "Móng vuốt" đã tạo ra gấu Mật khổng lồ với chi phí chiếm đến 30% tiền đầu tư, còn "Người mặt trời" dùng nhiều kỹ xảo do khai thác đề tài về ma cà rồng. Dẫu vậy, cả 2 phim này đều thất bại về doanh thu phòng vé, nguyên nhân là do kịch bản kém hấp dẫn.

Theo các nhà chuyên môn, để một nền điện ảnh phát triển bền vững thì cần phát triển đồng bộ tất cả các khâu. Kỹ xảo điện ảnh Việt Nam ngày càng được đánh giá cao, nếu có kịch bản tốt sẽ mở rộng cơ hội tạo nên những tác phẩm ấn tượng, đa dạng thể loại. Với sự phát triển của kỹ xảo điện ảnh Việt Nam, nhà đầu tư và nhà làm phim cũng tự tin sáng tạo hơn trong những dự án của mình.

Nhiều phim điện ảnh Việt Nam gần đây đã có sự hỗ trợ đắc lực của các công ty chuyên về kỹ xảo nhằm thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể. Hầu hết các phim Việt Nam đều nhờ đến kỹ xảo để thực hiện cảnh quay khó, ấn tượng hay trong các thể loại mới.



