Văn hóa - Văn nghệ

Ê-kíp "Mưa đỏ" làm 700 cảnh kỹ xảo chỉ hơn 4 tháng

Minh Khuê

(NLĐO) - Ê-kíp làm kỹ xảo cho phim "Mưa đỏ" đã có chương trình giao lưu sáng 27-9 tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Giao lưu cùng ê-kíp thực hiện kỹ xảo cho "Mưa đỏ"

Chương trình do Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC phối hợp UEH–School of Media Design và 3DART VFX Studio thực hiện.

Tham gia chương trình có anh Đinh Việt Phương - Giám đốc Sản xuất/ CEO & Founder của 3DART VFX Studio, Nguyễn Dũng Minh - Biên tập/Giám sát Hình ảnh Kỹ xảo, Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng VFX. Anh Võ Huy Giáp - Giám đốc Đào tạo Học viện MAAC & Founder Layer5 Animation Studio giữ vai trò dẫn chương trình.

Ê-kíp "Mưa đỏ" làm 700 cảnh kỹ xảo chỉ hơn 4 tháng- Ảnh 1.

Các diễn giả tại giao lưu

Nội dung tập trung triết lý "VFX vô hình" của "Mưa đỏ", các diễn giả chia sẻ hậu trường dựng bối cảnh chiến tranh, pipeline tiền kỳ-hậu kỳ, thách thức kỹ thuật… để thực hiện hơn 700 có can thiệp kỹ xảo. Gần 80 nhân sự VFX tham gia trực tiếp và 4,5 tháng để hoàn thành khối lượng cần gần một năm.

Phim trường dàn dựng trên diện tích lớn tại Quảng Trị, có khu vực phải rà phá bom mìn trước khi thi công nhằm tạo tiền đề chắc tay cho hậu kỳ. Các mốc dựng thô, chiếu thử, khóa bản cuối được "gắn" sát vào lịch phát hành, đòi hỏi pipeline và nhịp duyệt phải cực kỳ chính xác.

Anh Đinh Việt Phương cho biết công ty được chọn vào dự án "Mưa đỏ" nhờ demo dựng bối cảnh Hội nghị Paris nhanh và chân thực, chính xác. Đoàn phim ban đầu lên kế hoạch sang Pháp để quay cảnh Hội nghị Paris nhưng cảnh nay đã khác xưa và chi phí thuê để phục dựng rồi quay cũng không phải nhỏ. Vì thế, đoàn phim quyết định quay cảnh này trong studio và dùng kỹ xảo xử lý.

Đoàn phim cũng quyết định dùng cảnh này làm bài kiểm tra để chọn công ty kỹ xảo tham gia dự án. 3DART VFX Studio có lợi thế nhiều kiến trúc sư, kinh nghiệm trong việc dựng mẫu các phong cách kiến trúc độ chân thật cao nên đã vượt qua bài kiểm tra.

Tâm huyết và nỗ lực với tinh thần "người chiến sĩ"

Anh Nguyễn Dũng Minh cho biết ban đầu phim dự tính khoảng 100 cảnh kỹ xảo nhưng tăng lên 532 cảnh rồi hơn 600 cảnh và cuối cùng là chốt 700 cảnh. Nguyên do lúc sau có thêm yêu cầu các cảnh phải phù hợp với khán giả từ 13 tuổi trở lên nên phải xử lý thêm.

Để thực hiện tốt khâu kỹ xảo, tổ kỹ xảo đã "cắm chốt" trường quay xuyên suốt 81 ngày quay để tham vấn ngay từ tiền kỳ, phối hợp đạo diễn và đạo diễn hình ảnh.

Ê-kíp "Mưa đỏ" làm 700 cảnh kỹ xảo chỉ hơn 4 tháng- Ảnh 3.

"Mưa đỏ" có nhiều cảnh kỹ xảo

Ê-kíp "Mưa đỏ" làm 700 cảnh kỹ xảo chỉ hơn 4 tháng- Ảnh 4.

Được xử lý chân thật

Ê-kíp "Mưa đỏ" làm 700 cảnh kỹ xảo chỉ hơn 4 tháng- Ảnh 5.

Khiến khán giả tập trung vào mạch phim hơn là chú tâm quan sát kỹ xảo

Những cảnh dồn nhiều công sức của kỹ xảo trong "Mưa đỏ" gồm: Sân bay Tà Cơn (Sở chỉ huy tiền phương); Thành cổ Quảng Trị; Hiệp định Paris; Hạm đội 7&F-4. Chuyên gia Phạm Ngọc Anh kể ấn tượng với cảnh bình yên trước trận chiến thành cổ, khoảng ngày thứ 11. Khi đó, phải giới thiệu bối cảnh toàn của thành cổ, mọi thứ đều có đủ từ xa đến gần, cả đội tốn hơn 100 giờ để tạo dựng cảnh này.

Để chạy khối lượng gần 700 cảnh, 3D Art Studios tổ chức thành các trục chuyên môn: cụm dựng 3D môi trường, cụm khí tài & phương tiện, cụm FX khói lửa và pháo kích, cụm compositing và màu, mỗi cảnh đi qua nhiều vòng duyệt và điểm chạm giữa các cụm. Khi một tuyến "đỏ máy", các tuyến khác "đỡ lửa", bảo đảm không có mắt xích nào nghẽn. Ở giai đoạn nước rút, nhiều thành viên ngủ lại văn phòng.

Phim "Mưa đỏ" hiện đã thu hơn 700 tỉ đồng và sẽ rời rạp từ 29-9.

NSƯT Trọng Hải, Kim Tuyến giao lưu tại buổi chiếu "Mưa đỏ"

NSƯT Trọng Hải, Kim Tuyến giao lưu tại buổi chiếu "Mưa đỏ"

(NLĐO) – NSƯT Trọng Hải, NSƯT Kim Tuyến tham gia giao lưu tại buổi chiếu phim "Mưa đỏ" dành tặng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM.

Hứa Vĩ Văn và những dư âm đẹp từ "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Anh đã nhận được những món quà ý nghĩa từ sau khi diễn vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu 600 tỉ đồng

(NLĐO)- "Mưa đỏ" vào chiều nay 11-9 đã chính thức xác lập kỷ lục là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên thu về 600 tỉ đồng doanh thu.

    Thông báo