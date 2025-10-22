"Lá chắn" bảo vệ nhà đầu tư tiền số

Trong vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, và dự án tiền số AntEx, nền tảng ChainTracer do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã đóng góp tích cực, hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết và xác minh dữ liệu.

Xác định được các ví nghi vấn

ChainTracer là nền tảng cảnh báo, truy vết hành vi lừa đảo, gian lận, vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số. Nhờ sự trợ giúp của nền tảng này, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng liên quan vụ án - gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô..., với tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho hay với công cụ ChainTracer, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất để xác định các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn trong, ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin định danh. VBA phát triển ChainTracer với mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ nhà đầu tư trong môi trường pháp lý còn chưa hoàn thiện, bằng cách cung cấp thông tin kỹ thuật chuyên sâu cùng cơ chế của hoạt động lừa đảo.

Trước đó, 52Hz Database - một đơn vị phân tích độc lập - cũng đã có báo cáo về nhiều dấu hiệu bất thường trong dòng tiền của AntEx. Báo cáo này nêu nghi vấn tổng số tiền huy động thực tế của dự án chỉ khoảng 4 triệu USD, thấp hơn con số 4,5 triệu USD được công bố. Một ví được cho là liên quan đến Shark Bình đã nhận 3,66 triệu USD từ ví huy động vốn và nạp lên sàn Binance. Dự án AntEx cũng bị nghi vấn bán tháo token qua gần 900 ví phụ trong 43 ngày để tránh gây biến động giá và che giấu hành vi xả hàng. Đáng chú ý, ngày 31-12-2021, hơn 500.000 USD đã bị rút khỏi thanh khoản trên sàn phi tập trung - động thái thường báo hiệu sự sụp đổ của một dự án tiền số.

Các công cụ truy vết blockchain đã khá phổ biến trên thế giới. Tại Mỹ và châu Âu, những nền tảng như Chainalysis, Elliptic hay TRM Labs được sử dụng rộng rãi trong điều tra tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận tiền điện tử. Điểm chung của các hệ thống này là khả năng phân tích sâu dữ liệu on-chain, nhận diện mô hình giao dịch bất thường và liên kết các ví ẩn danh với danh tính thực của người dùng.

Công cụ truy vết dòng tiền trên mạng lưới blockchain có ý nghĩa quan trọng để phát triển thị trường tiền số minh bạch, bền vững. Trong ảnh: Hoạt động bên lề Ngày hội Công nghệ TP HCM (Conviction) tổ chức vào tháng 8-2025

Tạo niềm tin

Sự xuất hiện của nền tảng truy vết gian lận như ChainTracer hay đơn vị phân tích dòng tiền như 52Hz Database được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực minh bạch hóa thị trường tài sản số tại Việt Nam. Những công cụ này giúp phát hiện sớm dòng tiền bất thường, ngăn chặn rủi ro lừa đảo và tạo nền tảng cho việc giám sát giao dịch hiệu quả hơn.

Ông Phan Đức Trung cho biết ChainTracer chỉ hỗ trợ hoạt động truy vết, không thu phí cộng đồng trong khi trên thế giới, các công ty phát triển giải pháp tương tự thường thu phí rất cao, tối thiểu từ 50.000 USD. "Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các sàn giao dịch, nơi quản lý danh tính và giao dịch nguyên gốc, cùng sự hỗ trợ các bên liên quan như luật sư để làm rõ tranh chấp và hòa giải" - ông Trung nói.

Theo Chủ tịch VBA, đến nay, ChainTracer đã hỗ trợ truy vết khoảng 65 vụ việc, với tổng số tiền thu hồi, hòa giải khoảng 10 triệu USD, trong đó có đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Bà Lê Ngọc Mỹ Tiên, Tổng Giám đốc BlockchainWork, nhận định việc truy vết dòng tiền trên blockchain hoàn toàn khả thi, dù đây là môi trường phi tập trung. Khi dòng tiền được rút về ví đã định danh hoặc quy đổi ra tiền thật, hoàn toàn có thể tìm ra người liên quan. "Các công cụ truy vết không chỉ phát hiện giao dịch đáng ngờ mà còn giúp hình thành hệ sinh thái dữ liệu minh bạch. Qua đó thay đổi nhận thức nhà đầu tư cũng như bảo vệ chính họ, đồng thời xây dựng nền tảng cho một thị trường tài sản số lành mạnh, bền vững" - bà Tiên kỳ vọng.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng việc truy vết dòng tiền số, xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế. Do đó, cần sớm xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, sàn giao dịch và đơn vị kỹ thuật.