HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Lá chắn hữu hiệu

VĨNH TÙNG

Trong cuộc sống, không ai có thể lường trước bất trắc, có thể phải nhập viện điều trị.

Chỉ một lần điều trị với kỹ thuật cao, thuốc đặc trị hoặc phẫu thuật phức tạp cũng có thể khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính. Chính lúc ấy, bảo hiểm y tế (BHYT) cho thấy rõ vai trò là "lá chắn" tài chính thiết thực, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí và bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Thực tế, không ít trường hợp người bệnh đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, cho quá trình điều trị. Nếu không có BHYT, nhiều người khó có khả năng xoay xở để chữa bệnh, nhất là với các bệnh lý hiểm nghèo, điều trị kéo dài hoặc phải sử dụng kỹ thuật cao. Điều đó cho thấy giá trị lớn nhất của BHYT là khả năng chia sẻ rủi ro giữa cộng đồng, giúp mỗi người có thêm điểm tựa khi không may gặp biến cố sức khỏe.

BHYT còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng. Người khỏe mạnh góp phần hỗ trợ người bệnh; người có thu nhập cao chia sẻ với người yếu thế hơn. Nhờ đó, cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng được mở rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, dù tỉ lệ bao phủ BHYT đã đạt mức cao, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự mặn mà tham gia hoặc tham gia không liên tục. Nguyên nhân đến từ nhiều phía. Một số người trẻ, ít khi đau ốm, cho rằng mình chưa cần BHYT; số khác còn tâm lý so sánh giữa khoản tiền đã đóng với số lần sử dụng dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, thủ tục khám chữa bệnh, chuyển tuyến ở một vài nơi vẫn còn bất cập; chất lượng dịch vụ giữa các cơ sở y tế chưa đồng đều khiến trải nghiệm của người tham gia chưa thật sự thuận lợi.

Để BHYT thực sự trở thành lựa chọn tự giác của mọi người dân, chính sách cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người tham gia làm trung tâm. Trước hết, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh BHYT, từ đăng ký, thanh toán đến tra cứu quyền lợi. Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch, niềm tin đối với chính sách BHYT sẽ được củng cố.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng danh mục thuốc, vật tư y tế, kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả. Việc đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm chênh lệch giữa các tuyến điều trị cũng rất quan trọng, bởi đây là nơi tiếp xúc người bệnh đầu tiên và góp phần giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên.

Về lâu dài, cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp với nhóm lao động tự do, người thu nhập thấp hoặc tham gia không ổn định. Đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi gặp rủi ro sức khỏe nhưng lại có nguy cơ bỏ hoặc gián đoạn BHYT cao nhất. Chính sách hỗ trợ linh hoạt sẽ góp phần mở rộng độ bao phủ và bảo đảm tính bền vững của hệ thống.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, trong khi BHYT là công cụ hữu hiệu để bảo vệ tài sản ấy trước những biến cố khó lường. Khi chính sách ngày càng hoàn thiện, dịch vụ ngày càng chất lượng và quyền lợi ngày càng được bảo đảm, BHYT sẽ không chỉ là tấm thẻ khám chữa bệnh mà thực sự trở thành lá chắn tài chính vững chắc của mọi gia đình và của cả xã hội. 

Tin liên quan

Infographic: 5 trường hợp được thanh toán bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ

Infographic: 5 trường hợp được thanh toán bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ

(NLĐO) - Từ 15-8, những trường hợp dưới đây được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh dù chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại thời điểm tiếp nhận.

Truy thu hàng ngàn tỉ đồng do chưa đóng, đóng thiếu bảo hiểm y tế

(NLĐO) - BHXH Việt Nam đã kiểm tra 780 đơn vị trong quý 1-2026, yêu cầu truy thu hàng ngàn tỉ đồng do chưa đóng, đóng thiếu BHYT.

Sẵn sàng cho "phủ sóng" bảo hiểm y tế toàn dân

Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đã được mở rộng đáng kể, bao gồm hầu hết các dịch vụ y tế cơ bản và nhiều kỹ thuật chuyên sâu

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế BHYT sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo