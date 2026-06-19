Lá chắn hữu hiệu

Chỉ một lần điều trị với kỹ thuật cao, thuốc đặc trị hoặc phẫu thuật phức tạp cũng có thể khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính. Chính lúc ấy, bảo hiểm y tế (BHYT) cho thấy rõ vai trò là "lá chắn" tài chính thiết thực, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí và bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Thực tế, không ít trường hợp người bệnh đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, cho quá trình điều trị. Nếu không có BHYT, nhiều người khó có khả năng xoay xở để chữa bệnh, nhất là với các bệnh lý hiểm nghèo, điều trị kéo dài hoặc phải sử dụng kỹ thuật cao. Điều đó cho thấy giá trị lớn nhất của BHYT là khả năng chia sẻ rủi ro giữa cộng đồng, giúp mỗi người có thêm điểm tựa khi không may gặp biến cố sức khỏe.

BHYT còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng. Người khỏe mạnh góp phần hỗ trợ người bệnh; người có thu nhập cao chia sẻ với người yếu thế hơn. Nhờ đó, cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng được mở rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, dù tỉ lệ bao phủ BHYT đã đạt mức cao, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự mặn mà tham gia hoặc tham gia không liên tục. Nguyên nhân đến từ nhiều phía. Một số người trẻ, ít khi đau ốm, cho rằng mình chưa cần BHYT; số khác còn tâm lý so sánh giữa khoản tiền đã đóng với số lần sử dụng dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, thủ tục khám chữa bệnh, chuyển tuyến ở một vài nơi vẫn còn bất cập; chất lượng dịch vụ giữa các cơ sở y tế chưa đồng đều khiến trải nghiệm của người tham gia chưa thật sự thuận lợi.

Để BHYT thực sự trở thành lựa chọn tự giác của mọi người dân, chính sách cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người tham gia làm trung tâm. Trước hết, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh BHYT, từ đăng ký, thanh toán đến tra cứu quyền lợi. Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch, niềm tin đối với chính sách BHYT sẽ được củng cố.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng danh mục thuốc, vật tư y tế, kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả. Việc đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm chênh lệch giữa các tuyến điều trị cũng rất quan trọng, bởi đây là nơi tiếp xúc người bệnh đầu tiên và góp phần giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên.

Về lâu dài, cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp với nhóm lao động tự do, người thu nhập thấp hoặc tham gia không ổn định. Đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi gặp rủi ro sức khỏe nhưng lại có nguy cơ bỏ hoặc gián đoạn BHYT cao nhất. Chính sách hỗ trợ linh hoạt sẽ góp phần mở rộng độ bao phủ và bảo đảm tính bền vững của hệ thống.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, trong khi BHYT là công cụ hữu hiệu để bảo vệ tài sản ấy trước những biến cố khó lường. Khi chính sách ngày càng hoàn thiện, dịch vụ ngày càng chất lượng và quyền lợi ngày càng được bảo đảm, BHYT sẽ không chỉ là tấm thẻ khám chữa bệnh mà thực sự trở thành lá chắn tài chính vững chắc của mọi gia đình và của cả xã hội.