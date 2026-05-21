Quốc tế

Mỹ lên tàu dầu Iran kiểm tra, eo biển Hormuz nóng rực

Hải Hưng

(NLĐO) - Lực lượng Mỹ đã kiểm tra ít nhất 5 tàu thương mại kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran vào giữa tháng 4.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu cứng rắn tại 2 điểm nóng nối liền vịnh Oman với eo biển Hormuz hôm 20-5.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thành viên Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã lên kiểm tra một tàu dầu "vi phạm lệnh phong tỏa các cảng Iran ở vịnh Oman".

Mỹ lên tàu dầu Iran “kiểm tra”, eo biển Hormuz nóng hực - Ảnh 1.

Một tàu chở dầu mang cờ Iran đang đi trên vịnh Oman. Ảnh: CENTCOM

Tàu bị kiểm tra mang tên M/T Celestial Sea, chuyên chở dầu thương mại, treo cờ Iran. Sau khi khám xét, lực lượng Mỹ cho tàu rời đi nhưng yêu cầu thủy thủ đoàn đổi hướng, thay vì tiếp tục hải trình ban đầu.

"Lực lượng Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại" - CENTCOM nhấn mạnh.

Trang Stars and Stripes cho biết lực lượng Mỹ đã lên kiểm tra ít nhất 5 tàu thương mại kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran vào giữa tháng 4.

Chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã điều phối việc di chuyển của 26 tàu qua eo biển Hormuz trong 24 giờ trước đó.

"Hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz đang được thực hiện với sự cho phép và phối hợp của Hải quân IRGC" – hãng tin ISNA dẫn tuyên bố từ phía Iran hôm 20-5.

Tiếp đến, Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) cũng đã công bố một bản đồ mới về Hormuz, đánh dấu vùng hàng hải được kiểm soát, nơi tàu thuyền không thể đi qua nếu không có sự cho phép của Tehran.

PGSA nêu rõ vùng kiểm soát mới của họ kéo dài từ Kuh-e Mubarak của Iran đến phía Nam Fujairah thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở lối vào phía Đông eo biển Hormuz, còn phía Tây kéo từ mũi đảo Qeshm - Iran đến TP Umm al-Quwain - UAE.

Động thái trên trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu trên biển đang chuyển sang thế giằng co nguy hiểm.

Trước khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran bùng phát ngày 28-2, khoảng 20% lượng xuất khẩu năng lượng toàn cầu từng đi qua eo biển Hormuz.

Do đó, mọi động thái kiểm soát tại tuyến hàng hải này đều có thể tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng và thương mại quốc tế.

(NLĐO) - Mỹ chưa có kế hoạch rút thêm quân khỏi châu Âu trong ngắn hạn ngoài con số 5.000 binh sĩ đã công bố trước đó.

Mỹ tăng cường trừng phạt, ép Iran nhượng bộ

(NLĐO) - Các động thái trừng phạt được Mỹ đưa ra giữa lúc có thông tin Washington bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Iran đe dọa thẳng máy bay quân sự Mỹ

(NLĐO) – Iran sẵn sàng phá hủy thêm nhiều máy bay của Mỹ nếu Washington quyết định nối lại giao tranh.

