Mỹ triển khai những gì cho chiến dịch “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz?

Ngày 4-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra thông báo chi tiết về quy mô lực lượng tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom).

Mục tiêu của hoạt động này là giải phóng các tàu thương mại đang bị phong tỏa tại eo biển Hormuz do hệ quả từ các cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, thông tin đăng tải trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho "Dự án Tự do" (Project Freedom) sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, hơn 100 máy bay từ đất liền và trên biển, các nền tảng không người lái đa miền cùng 15.000 quân nhân".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington bắt đầu triển khai chiến dịch này để hỗ trợ các tàu rời khỏi vùng biển đang tranh chấp.

Ông Donald Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng mọi hành vi can thiệp vào quá trình này sẽ bị xử lý bằng vũ lực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ vào tháng 1-2019. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Về phương thức tác chiến, đài CNN dẫn phân tích từ các chuyên gia cho biết lực lượng tàu khu trục lớp Arleigh Burke sẽ đóng vai trò nòng cốt, là "xương sống" của hạm đội Mỹ.

Tính đến ngày 24-4, Mỹ đang duy trì 12 tàu khu trục tại Trung Đông.

Dù một số tàu đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran ở biển Ả Rập, CENTCOM xác nhận mới chỉ có hai tàu khu trục tiến vào eo biển Hormuz để dọn đường cho các hoạt động rà phá thủy lôi.

Đáng chú ý, các nhà phân tích dự báo những tàu khu trục này sẽ không trực tiếp hộ tống các đoàn tàu thương mại đi qua eo biển. Thay vào đó, chúng đóng vai trò bảo vệ phòng không cho các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Cường kích A-10. Ảnh: Không quân Mỹ.

Đối với lực lượng không quân, Mỹ duy trì sự hiện diện áp đảo với hơn 100 máy bay đa chủng loại, bao gồm các phi đội từ căn cứ đất liền và trên tàu sân bay.

Trong đó, trực thăng vũ trang sẽ đảm nhiệm vai trò tuần tra tầm thấp, sẵn sàng tiêu diệt các tàu nhỏ có ý đồ phong tỏa luồng hàng hải.

Đồng thời, cường kích A-10 của Không quân Mỹ cũng được huy động để chế áp các mục tiêu trên mặt nước hoặc phá hủy các trận địa tên lửa ven bờ.

Song song với lực lượng có người lái, các nền tảng không người lái đa miền cũng được triển khai đồng bộ.

Hệ thống drone trên không và trên biển này sẽ di chuyển sát các tàu thương mại hoặc tuần tra khu vực lân cận để phản ứng ngay lập tức trước mọi mối đe dọa.

Tùy theo cấu hình thiết lập, chúng có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, quan sát thuần túy hoặc trực tiếp tấn công bằng vũ khí tích hợp.

Về nhân sự, mặc dù quy mô huy động lên tới 15.000 quân nhân, nhưng đài CNN dẫn nhận định cho thấy phần lớn lực lượng này chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu cần, không trực tiếp tác chiến tại eo biển.

Hiện tại, khu vực này đang có ít nhất hai tàu sân bay Mỹ túc trực, với mỗi tàu duy trì khoảng 5.000 nhân sự để vận hành và bảo đảm năng lực tác chiến cho các phi đội bay trên vùng trời Hormuz.