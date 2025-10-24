La Trần Đức Thiện háo hức hóa thân "Chí Phèo" trong phiên bản mới





Diễn viên, người mẫu La Trần Đức Thiện

Sáng 24-10, diễn viên, người mẫu La Trần Đức Thiện đã cho biết anh đang trên sàn tập với tinh thần tập trung cao độ cho vai diễn Chí Phèo – biểu tượng cho thân phận con người bị tước đoạt quyền làm người trong xã hội cũ, dù vài diễn này đã nhiều lần được chuyển thể trên sân khấu và điện ảnh.

La Trần Đức Thiện và vai diễn đầy tính thể nghiệm

"Nhưng trong lần dàn dựng mới nhất, đạo diễn trẻ Phạm Thái Sơn hứa hẹn thổi chất đời với góc nhìn mới vào tác phẩm của tác giả Sỹ Hanh. Ê kíp chúng tôi kỳ vọng sẽ thổi vào vở một sinh khí khác: đương đại, đầy tính thể nghiệm và ẩn chứa nhiều tầng triết lý" – La Trần Đức Thiện nói.

Diễn viên, người mẫu La Trần Đức Thiện

Điểm đặc biệt của vở diễn chính là sự hóa thân lần đầu tiên của diễn viên – người mẫu La Trần Đức Thiện vào vai Chí Phèo – nhân vật kinh điển của văn học Việt Nam. Với thể hình, phong thái và sự nhạy cảm sân khấu, La Trần Đức Thiện không chọn cách "sao chép" vai diễn từng có trên màn ảnh, mà tìm cho mình một Chí Phèo mới – chân thật, bản năng và dằn vặt đến tận cùng.

"Tôi muốn tìm trong Chí Phèo không chỉ là sự điên loạn, phẫn uất, mà còn là khát vọng được yêu, được thừa nhận như một con người. Khi cầm bát cháo hành của Thị Nở, Chí không chỉ tỉnh rượu mà như được hồi sinh" — La Trần Đức Thiện chia sẻ.

La Trần Đức Thiện có duyên với dòng kịch văn học

Kịch bản "Chí Phèo" của Sỹ Hanh vẫn trung thành với trục chính của nguyên tác: Chí bị bỏ rơi ở lò gạch, làm canh điền cho Bá Kiến, bị tù đày, rồi trở thành kẻ đâm thuê chém mướn. Nhưng ở lần chuyển thể này, đạo diễn Phạm Thái Sơn không minh họa văn học mà chọn cách "kể lại" bằng ngôn ngữ sân khấu dân gian, xen lẫn thủ pháp tượng trưng – ẩn dụ.

La Trần Đức Thiện kể rằng anh và ê kíp kỳ vọng họ sẽ xử lý sân khấu vừa tinh tế, vừa hài hước, khiến người xem bật cười rồi lặng người với nhân vật Chí Phèo (La Trần Đức Thiện), Thị Nỡ (Phan Quỳnh Như), Lý Cường (Trần Đại Chính), bà cô của Thị Nở (Mai Cát), Lý Cựu (Phúc Khánh), Đội Tảo (Quốc Trường), Bá Kiến (Quang Thành), Lão Tự (Lê Ngọc Phú), Mụ Ba (Thanh Trâm), Mụ chủ quán (Thanh Lam), Trương Tuấn (Nhân OKM)...

Đặc biệt, phần kết không dừng lại ở bi kịch máu đổ như truyện ngắn, mà mở ra tia sáng nhân văn.

Ê kíp vở "Chí Phèo" họp mặt ra mắt dự án

Trước đây trên sân khấu CLB Lạc Long Quân, La Trần Đức Thiện đã từng đóng vai nhà vua trong vở "Thạch Sanh - Lý Thông" và anh đã từng diễn thành công vai Đô hộ Phú sĩ Sư Lưu Cơ trong trích đoạn "Sấm động đất Hoa Lư" (tác giả Đăng Nguyên, Thái Kim Tùng) nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Một Chí Phèo trẻ trung, khát vọng và đầy nhân tính

Trên sân khấu, La Trần Đức Thiện hóa thân một Chí Phèo sẽ không là "con quỷ dữ làng Vũ Đại" mà là một người nông dân bị đẩy đến giới hạn của tuyệt vọng. Sự dằn vặt trong ánh mắt, tiếng cười nửa tỉnh nửa say, bước đi xiêu vẹo nhưng chứa đầy nội lực – tất cả khiến khán giả không khỏi xúc động.

Cùng anh, Phan Quỳnh Như – trong vai Thị Nở - hứa hẹn sẽ mang đến một hình tượng "xấu tới độ ma chê quỷ hờn" nhưng lại tỏa ra ánh sáng nhân hậu kỳ lạ. Câu nói "Trăng ơi, bây giờ Nở đã có lứa, có đôi rồi" khiến cả khán phòng lặng đi, vì hạnh phúc giản đơn ấy lại quá xa xỉ đối với họ.

Diễn viên, người mẫu La Trần Đức Thiện

Đạo diễn trẻ và cái nhìn mới về bi kịch nhân sinh

Đạo diễn Phạm Thái Sơn làm việc tích cực và anh mong rằng mình sẽ không kể lại câu chuyện của Nam Cao, mà muốn tìm thấy trong đó bóng dáng con người hôm nay. Những "Chí Phèo" thời hiện đại vẫn hiện hữu quanh cuộc sống đương đại, những con người bị tổn thương, bị đẩy ra bên lề vì định kiến và vô cảm.

Ê kíp cũng bày tỏ mong muốn sẽ đốt cháy năng lượng để có một suất diễn báo cáo tốt nghiệp thật đẹp cho đạo diễn Phạm Thái Sơn.

La Trần Đức Thiện vai Đô hộ Phú sĩ Sư Lưu Cơ trong trích đoạn "Sấm động đất Hoa Lư"

Vở Chí Phèo là thử thách diễn xuất đối với La Trần Đức Thiện và còn là hành trình để anh khám phá bản thân trong vai trò một diễn viên kịch thực thụ. Là người mẫu bước sang sân khấu, La Trần Đức Thiện đã chọn con đường khó, nhưng cũng là con đường của đam mê và sáng tạo.

"Tôi từng sợ rằng khán giả sẽ không chấp nhận một Chí Phèo "đẹp trai". Nhưng khi khoác chiếc áo rách, rồi hóa trang, tôi thấy mình thực sự là Chí – một người từng bị đời ruồng bỏ, nhưng vẫn khao khát yêu thương. Diễn vai này, tôi học được cách cảm ơn những điều bình thường nhất trong cuộc sống" - La Trần Đức Thiện tâm sự.

Khát vọng làm mới vở kinh điển bằng sức trẻ

Vở diễn Chí Phèo của Sỹ Hanh – Phạm Thái Sơn sẽ là một cuộc thể nghiệm sân khấu và tiếp tục khẳng định thế hệ trẻ đang dám "đối thoại" với tác phẩm sân khấu kinh điển. Họ không sợ thử nghiệm, không sợ va chạm, bởi đằng sau là một khát vọng làm nghệ thuật tử tế.

Ở đó, La Trần Đức Thiện cùng ê kíp diễn viên trẻ đã mang đến cho khán giả một thông điệp: "Trong mỗi con người đều có một Chí Phèo – chỉ cần một bát cháo hành, một cái nhìn yêu thương là đủ để đánh thức phần người".