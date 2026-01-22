HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, trĩu quả

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi khi mùa cam năm nay được mùa, được giá, ước tính thu về hàng trăm tỉ đồng, hứa hẹn một mùa xuân ấm áp.

Clip: Vườn cam sai trĩu quả của gia đình chị Tuyết

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 1.

Tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện có khoảng 350 ha cam giòn bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, tập trung chủ yếu tại các thôn: Nhật Tân, Anh Hùng, Khe Thờ, Trại Tiểu, Nam Phong, Thanh Mỹ…

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Phương Tuyết (ngụ thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc), cho biết vườn cam của gia đình có trên diện tích hơn 3ha, hiện nay có khoảng 1.500 gốc cam đang cho hoạch.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 3.

Cũng theo chị Tuyết, mặc dù thời tiết trong năm diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhờ chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây trồng, từ đó năng suất và chất lượng cam năm nay đều cao, được thương lái và người tiêu dùng đánh giá tích cực.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 4.

“Hiện tại giá cam giòn Thượng Lộc đầu vụ tăng khoảng 10% so với năm trước, dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Với sản lượng thu về khoảng 60 đến 70 tấn, ước tính gia đình thu về khoảng hơn 2 tỉ đồng”, chị Tuyết vui mừng chia sẻ.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 5.

Vườn cam trĩu quả của gia đình chị Tuyết

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 6.

Những gốc cam trĩu quả chín vàng rực trải khắp vườn, báo hiệu mùa thu hoạch cận Tết.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 7.

Cách đó không xa là vườn cam của gia đình bà Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Đồng Lộc). Gia đình bà có khoảng 1.200 gốc cam đang vào vụ thu hoạch, ước thu hoạch sản lượng khoảng 50-60 tấn, ước tính thu về khoảng gần 2 tỉ đồng.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 8.

Theo bà Hiền, trước đây nhiều diện tích đất bỏ hoang hoặc trồng các loại cây ăn quả khác đều kém hiệu quả.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 10.

Người trồng cam ở xã Đồng Lộc đang tất bật thu hoạch những gốc cam chín bán cho thương lái.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 12.

Ông Bùi Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, cho biết nhờ làm tốt công tác chuyển đổi số và xúc tiền thương mại trên nền tàng số, nên sản phẩm cam giòn Thượng Lộc của địa phương có khả năng lan tỏa và được khách hàng biết đến và đánh giá cao hơn. Ước tính, toàn xã thu hoạch hơn 2.500 tấn cam, đem về giá trị kinh tế khoảng 210 tỉ đồng.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 13.

Ngoài ra, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng mới, đồng thời phục hồi những diện tích cam bị thoái hóa.

“Lạc lối” giữa những vườn cam chín vàng, sai trĩu quả - Ảnh 14.

Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp người dân nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, phát huy tối đa lợi thế của cây cam trong phát triển kinh tế và làm giàu.

    Thông báo