HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng

Anh Vũ

(NLĐO) - Khi biết mình bị truy nã, Lê Thanh Quân phẫu thuật thẩm mỹ, nghề nghiệp, cắt đứt liên lạc với người thân.

Ngày 24-8, Công an phường Long Bình -TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lê Thanh Quân (35 tuổi, ngụ TP HCM).

Đối tượng này bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

TP HCM: Tên "trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ để trốn- Ảnh 1.

Lê Thanh Quân thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra, ngày 17-1-2021, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Lê Nguyễn Thúy Vy (quê tỉnh Tiền Giang cũ) và Huỳnh Quốc Đạt (ngụ TPHCM) vận chuyển 77 kg ma túy tại bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (huyện Hồng Ngự cũ).

Cả 2 khai Quân là kẻ cầm đầu. Song khi biết tin Quân đã bỏ trốn.

Ngày 27-6-2022, Lê Nguyễn Thúy Vy bị tuyên mức án tử hình; Huỳnh Quốc Đạt mức án chung thân, cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trong khi đó, Quân bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã ngày 22-7-2021, cũng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", bỏ trốn ngày 17-1-2021.

Suốt thời gian lẩn trốn, Quân phẫu thuật thẩm mỹ, đổi nghề nghiệp, cắt đứt liên lạc với người thân,...

Đến giữa năm 2025, công an phát hiện một người đàn ông với một số đặc điểm giống Quân, tại khu vực phường Long Bình, TP HCM, song gương mặt hoàn toàn khác.

TP HCM: Tên "trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ để trốn- Ảnh 2.

Lê Thanh Quân trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi mời về trụ sở làm việc, người này cho biết tên Tô Minh Quân, quốc tịch Campuchia.

Dù vậy, công an xác định Quân là người đang trốn truy nã, phẫu thuật thẩm mỹ để qua mắt lực lượng chức năng. Khi các chứng cứ không thể chối cãi, Quân thừa nhận mình chính là người bị truy nã.

Tin liên quan

Đội đặc nhiệm bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy ở xã biên giới

Đội đặc nhiệm bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy ở xã biên giới

(NLĐO) – Đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, Thơ bị Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.

Phó giám đốc Ban quản lý dự án bị tạm giữ vì liên quan ma túy

(NLĐO)- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ở Hải Phòng đã có đơn xin thôi việc sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ do liên quan đến ma túy.

"Đột kích" nhà hàng và vũ trường ở Quảng Trị, phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy

(NLĐO) - Kiểm tra tại 2 cơ sở này, lực lượng công an đã phát hiện 145 người dương tính với ma túy và tạm giữ nhiều bình khí nén.

phẫu thuật thẩm mỹ truy nã đặc biệt ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo