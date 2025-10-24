HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lai lịch của gã đàn ông trên chuyến xe khách khiến nhiều người bất ngờ

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng Công an Đà Nẵng vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã nguy hiểm.

Ngày 24-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSGT cùng công an 4 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức xác minh, truy xét và bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm.

Đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn bị Công an Đà Nẵng bắt giữ bất ngờ - Ảnh 1.

Khống chế thành công đối tượng nguy hiểm bị truy nã Phạm Anh Tuấn

Đối tượng được xác định là Phạm Anh Tuấn (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 5-2-2025, tại một quán cà phê ở phường Hải Châu. Trong lúc mâu thuẫn, Tuấn dùng dao đâm ông L.B.D. (SN 1969) gây thương tích 23%. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích".

Đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn bị Công an Đà Nẵng bắt giữ bất ngờ - Ảnh 2.

Phạm Anh Tuấn bị bắt gọn khi đang di chuyển bằng xe khách

Qua thời gian truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn ẩn náu tại các rẫy thuộc tỉnh Lâm Đồng và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Tổ công tác bí mật theo dõi, đón lõng khi Tuấn xuất hiện trên một xe khách. Tại Trạm CSGT Thăng Bình, ngay khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng trước sự ngỡ ngàng của hành khách, tài xế.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang hoàn tất hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TP HCM truy nã Lý Minh

Công an TP HCM truy nã Lý Minh

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Lý Minh (24 tuổi, quê Cần Thơ) và yêu cầu 5 người khác hợp tác điều tra

Công an TP HCM truy nã Nguyễn Văn Lớp

(NLĐO) - Công an TP HCM truy nã Nguyễn Văn Lớp, người dân biết được thông tin có thể trình báo công an gần nhất

Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tại Gia Lai

(NLĐO) – Nguyễn Đức Minh Quân bị Công an Đà Nẵng truy nã theo diện "nguy hiểm", vừa bị bắt giữ tại nơi ẩn trốn ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

