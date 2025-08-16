Lai lịch người phụ nữ nhiều lần trình báo "bị bắn điện" vào người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lai lịch người phụ nữ nhiều lần trình báo "bị bắn điện" vào người

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Mới đây người phụ nữ này tiếp tục đăng thông tin trên facebook về việc "một băng nhóm sử dụng súng điện phóng vào người".

Ngày 16-8, Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác minh, làm rõ thông tin xuất hiện một băng nhóm sử dụng súng điện phóng vào người đi đường đăng tải trên một trang facebook. 

Trước đó, ngày 15-8,trên trang facebook Quảng Trị 24h, một tài khoản có tên "Oanh Mai" phản ánh thông tin về việc tại Km 9 đường Điện Biên Phủ, thuộc địa phận thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu cũ (nay là xã Hiếu Giang) có một băng nhóm sử dụng súng điện phản xạ phản quang phóng vào người đi đường.

Công an xã Hiếu Giang đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh nội dung nêu trên. Quá trình xác minh xác định người có tài khoản facebook "Oanh Mai" cung cấp thông tin nêu trên là bà M.T.O (SN 1979, tạm trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Hiếu Giang).

Lai lịch người phụ nữ nhiều lần trình báo "bị bắn điện" vào người- Ảnh 1.

Công an xác định thông tin người phụ nữ đăng tải là sai sự thật

Công an xã Hiếu Giang đã tiến hành làm việc với gia đình và xác định bà O. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, thường xuyên xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, trong đó điển hình là ảo giác "bị bắn điện vào người". 

Trong quá trình sinh sống tại địa phương, bà O. đã nhiều lần gọi điện trình báo các nội dung không đúng sự thật đến cơ quan công an, phản ánh về việc "bị bắn điện” dù không có bằng chứng cụ thể, không có nhân chứng và không ghi nhận được dấu hiệu vi phạm pháp luật nào từ các đối tượng bị nêu tên.

Quá trình xác minh xác định thông tin bà O. cung cấp về việc "bị bắn điện" và "một nhóm đối tượng sử dụng súng điện phóng vào người đi đường" là không đúng sự thật.

Công an xã Hiếu Giang đã làm việc với gia đình, vận động người thân phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động phát ngôn, đăng tải thông tin của bà O. trên mạng xã hội. Đồng thời, đề nghị gia đình sớm đưa bà O. đi thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Tin liên quan

Thấy xe cấp cứu ở khách sạn, nữ nhân viên massage phao tin ca mắc Covid-19!

Thấy xe cấp cứu ở khách sạn, nữ nhân viên massage phao tin ca mắc Covid-19!

(NLĐO) - Sau khi đăng tin sai sự thật về một trường hợp mắc Covid-19 tại TP Huế, cô gái hành nghề massage đã trốn tránh cơ quan chức năng khi bị mời lên làm việc

Phao tin chết nhằm tránh bị kết tội hiếp dâm

(NLĐO) - Phao tin đã chết trong khi đang đối mặt với cáo buộc tội hiếp dâm ở Scotland, một người đàn ông Anh sau đó đã bị sa lưới pháp luật ở Mỹ.

Xử thật nghiêm những trường hợp phao tin thất thiệt

nguyen van lam - xa tuong binh hiep, tx thu dau mot, t binh duong Đề nghị xử phạt thật nghiêm những trường hợp phao tin thất thiệt. Có thể là đền bù toàn bộ thiệt hại chi phí cho việc tạm ngưng chuyến bay, chi phí điều tra, chi phí do ảnh hưởng thời gian của hành khách, hoặc xử phạt tù giam…

người phụ nữ công an công an xã tâm thần đăng tải thông tin phát ngôn súng điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo