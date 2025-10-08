Lái ô tô lao vào quán, có thể bị xử lý những tội danh nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lái ô tô lao vào quán, có thể bị xử lý những tội danh nào?

Anh Vũ

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Đặng Văn Sang đã lái ô tô lao thẳng vào quán nhậu, khiến 1 phụ nữ tử vong.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 22 giờ đêm 7-10, tại quán Xóm Nhậu (thị trấn Bình Dương cũ), xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người tử vong.

img

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, tối 7-10, Đặng Văn Sang (27 tuổi; ngụ xã Bình Dương) và anh N.Q.S (ngụ cùng địa phương) cùng nhậu tại một quán nướng cạnh quán Xóm Nhậu nhưng ngồi ở hai bàn khác nhau. Trong lúc nhậu, giữa Sang và S. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi S. đứng trước quán Xóm Nhậu buông lời thách thức, Sang bực tức ra xe ô tô, lái với tốc độ cao nhằm thẳng vào S. Tuy nhiên, S. kịp né tránh, chiếc ô tô do Sang điều khiển đã lao thẳng vào quán Xóm Nhậu. Cú tông mạnh khiến mẹ của chủ quán Xóm Nhậu là bà Lương Thị Q. (SN 1970, trú ở xã Bình Dương) tử vong.

Có yếu tố tội giết người

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết nếu kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế ô tô cố ý lái xe lao thẳng vào quán nhằm tấn công hoặc trả thù sau khi xảy ra mâu thuẫn, thì hành vi này thể hiện rõ ý chí tước đoạt tính mạng người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp xác định người này chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đã thực hiện hành vi nguy hiểm nêu trên thì có thể thuộc tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất côn đồ" theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù từ 12-20 năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Trong bối cảnh tài xế ô tô lao thẳng vào khu vực đông người, có thể thấy hành vi đã vượt xa lỗi vô ý, bởi một người bình thường phải nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi và hậu quả chết người có thể xảy ra.

Ngoài ra, hành vi trên còn gây thiệt hại tài sản của quán, nên người gây ra sự việc còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người gây ra sự việc còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm: bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Tùy kết quả điều tra cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ động cơ, mục đích, trạng thái tâm lý và mức độ thiệt hại, nhưng xét về tổng thể, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Phân định pháp lý vụ xe máy tông đuôi ô tô đang dừng mua ổi

Phân định pháp lý vụ xe máy tông đuôi ô tô đang dừng mua ổi

(NLĐO) - Mạng xã hội chia sẻ video một thanh niên lái xe máy đã va chạm vào đuôi ô tô màu trắng đỗ tại làn xe máy.

Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong

(NLĐO) - Chủ tịch xã đang chỉ đạo phòng chống mưa lũ và phân luồng giao thông thì bị người phụ nữ lái ô tô chạy tốc độ cao tông tử vong

Phân định pháp lý vụ vỡ hụi số tiền "khủng" ở TP HCM

(NLĐO) - Khi nghe thông tin chủ hụi "không ổn", nhiều hụi viên đã tìm đến chủ hụi giải quyết.

tai nạn giao thông tử vong lao quán nhậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo