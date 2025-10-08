Lái ô tô lao vào quán, có thể bị xử lý những tội danh nào?

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 22 giờ đêm 7-10, tại quán Xóm Nhậu (thị trấn Bình Dương cũ), xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, tối 7-10, Đặng Văn Sang (27 tuổi; ngụ xã Bình Dương) và anh N.Q.S (ngụ cùng địa phương) cùng nhậu tại một quán nướng cạnh quán Xóm Nhậu nhưng ngồi ở hai bàn khác nhau. Trong lúc nhậu, giữa Sang và S. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi S. đứng trước quán Xóm Nhậu buông lời thách thức, Sang bực tức ra xe ô tô, lái với tốc độ cao nhằm thẳng vào S. Tuy nhiên, S. kịp né tránh, chiếc ô tô do Sang điều khiển đã lao thẳng vào quán Xóm Nhậu. Cú tông mạnh khiến mẹ của chủ quán Xóm Nhậu là bà Lương Thị Q. (SN 1970, trú ở xã Bình Dương) tử vong.

Có yếu tố tội giết người

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết nếu kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế ô tô cố ý lái xe lao thẳng vào quán nhằm tấn công hoặc trả thù sau khi xảy ra mâu thuẫn, thì hành vi này thể hiện rõ ý chí tước đoạt tính mạng người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp xác định người này chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đã thực hiện hành vi nguy hiểm nêu trên thì có thể thuộc tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất côn đồ" theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù từ 12-20 năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Trong bối cảnh tài xế ô tô lao thẳng vào khu vực đông người, có thể thấy hành vi đã vượt xa lỗi vô ý, bởi một người bình thường phải nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi và hậu quả chết người có thể xảy ra.

Ngoài ra, hành vi trên còn gây thiệt hại tài sản của quán, nên người gây ra sự việc còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người gây ra sự việc còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm: bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Tùy kết quả điều tra cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ động cơ, mục đích, trạng thái tâm lý và mức độ thiệt hại, nhưng xét về tổng thể, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.