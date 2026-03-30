Đồng tiền Thông minh

Lãi suất tiết kiệm tại SACOMBANK ngày 30-3: Gửi 100 triệu đồng, nhận lãi bao nhiêu?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Theo chương trình mới nhất mà SACOMBANK vừa triển khai, lãi suất tiền gửi suất cao nhất lên tới 8,8%/năm.

Theo bảng lãi suất tiền gửi mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK) đang triển khai biểu lãi suất linh hoạt cho các khoản tiền gửi lớn và kỳ hạn dài.

Cụ thể, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 7,2%/năm, áp dụng cho khách hàng có số dư từ 2 tỉ đồng trở lên gửi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng (nhận lãi cuối kỳ). Cũng ở kỳ hạn này, nếu số tiền gửi dưới 500 triệu đồng hoặc từ 500 triệu đến dưới 2 tỉ đồng, khách hàng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,0%/năm và 7,1%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng đến 5 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất chung 4,75%/năm cho mọi hạn mức. Trong khi đó, dải kỳ hạn tầm trung từ 6 tháng đến 18 tháng có mức sinh lời khá hấp dẫn, dao động từ 6,6%/năm đến 6,8%/năm tùy theo số tiền gửi.

Lãi suất tiết kiệm tại SACOMBANK: Gửi 100 triệu đồng, nhận lãi bao nhiêu trong 1 năm? - Ảnh 1.

Biểu lãi suất niêm yết tiền gửi tại quầy của SACOMBANK

Theo biểu lãi suất này, khi cá nhân mở số tiết kiệm tại quầy 100 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,75%/năm thì mỗi tháng sẽ nhận được lãi hơn 395.800 đồng. Còn trường hợp gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6,6%/năm, người gửi nhận được lãi 3,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo chương trình mới nhất mà SACOMBANK vừa triển khai, lãi suất tiền gửi suất cao nhất lên tới 8,8%/năm.

Cụ thể, từ nay đến 30-6, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng này được hưởng mức lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Theo đó, nếu gửi 100 triệu đồng, lãi suất cao nhất 8,8%/năm thì sau 12 tháng, người gửi nhận được số lãi 8,8 triệu đồng.


Tin liên quan

Thêm ngân hàng tăng lãi suất, có 350 triệu đồng, gửi tiết kiệm nhận lãi bao nhiêu?

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng tại nhiều ngân hàng vượt xa mốc 6%/năm giúp khoản tiền lãi khách hàng nhận về tăng đáng kể so với trước.

Lãi suất tiền gửi tại Techcombank ngày 24-3: Gửi 1 tỉ đồng trong 11 tháng, nhận lãi bao nhiêu?

(NLĐO) – Ngân hàng này lưu ý một số khách hàng đáp ứng điều kiện nhất định có thể được áp dụng mức lãi suất cao hơn so với biểu niêm yết

Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

(NLĐO) - Theo OneHousing, lãi suất cao chỉ mang tính chu kỳ, bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn và lãi suất có thể hạ nhiệt từ giữa năm 2026.

