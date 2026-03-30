Lãi suất tiết kiệm tại SACOMBANK ngày 30-3: Gửi 100 triệu đồng, nhận lãi bao nhiêu?

Theo bảng lãi suất tiền gửi mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK) đang triển khai biểu lãi suất linh hoạt cho các khoản tiền gửi lớn và kỳ hạn dài.

Cụ thể, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 7,2%/năm, áp dụng cho khách hàng có số dư từ 2 tỉ đồng trở lên gửi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng (nhận lãi cuối kỳ). Cũng ở kỳ hạn này, nếu số tiền gửi dưới 500 triệu đồng hoặc từ 500 triệu đến dưới 2 tỉ đồng, khách hàng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,0%/năm và 7,1%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng đến 5 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất chung 4,75%/năm cho mọi hạn mức. Trong khi đó, dải kỳ hạn tầm trung từ 6 tháng đến 18 tháng có mức sinh lời khá hấp dẫn, dao động từ 6,6%/năm đến 6,8%/năm tùy theo số tiền gửi.

Biểu lãi suất niêm yết tiền gửi tại quầy của SACOMBANK

Theo biểu lãi suất này, khi cá nhân mở số tiết kiệm tại quầy 100 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,75%/năm thì mỗi tháng sẽ nhận được lãi hơn 395.800 đồng. Còn trường hợp gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6,6%/năm, người gửi nhận được lãi 3,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo chương trình mới nhất mà SACOMBANK vừa triển khai, lãi suất tiền gửi suất cao nhất lên tới 8,8%/năm.

Cụ thể, từ nay đến 30-6, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng này được hưởng mức lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Theo đó, nếu gửi 100 triệu đồng, lãi suất cao nhất 8,8%/năm thì sau 12 tháng, người gửi nhận được số lãi 8,8 triệu đồng.



