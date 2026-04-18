Pháp luật

Bắt 2 đối tượng đổ hơn 500 tấn da bò hôi thối xuống đất gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (cùng SN 1986, TPHCM) để điều tra làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại xã Lộc Thạnh.

Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt giữ 2 đối tượng gây ô nhiễm môi trường với 500 tấn da bò hôi thối - Ảnh 1.

Số da bò bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm

Trước đó, Phan Văn Lợi mua mặt hàng da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Mấy tháng cuối năm 2024, Lợi khai đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ.

Vì vậy, Lợi đã gọi Phạm Trọng Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò.

Sau đó, Nghĩa đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000 m2 của ông Tr. Ng. D. (SN 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh) với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết.

Tổng khối lượng da bò mà 2 đối tượng Lợi và Nghĩa đem đến đổ trái phép ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên xác định là hơn 567 tấn.

Bắt giữ 2 đối tượng gây ô nhiễm môi trường với 500 tấn da bò hôi thối - Ảnh 2.

Bị can Lợi

Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, Lợi cùng đồng bọn đã bỏ mặc để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc theo quy định.

(NLĐO) – Hai doanh nghiệp ở Gia Lai bị xử phạt hơn 700 triệu đồng vì vi phạm môi trường, trong đó một đơn vị "năng lượng xanh" xả thải vượt chuẩn.

CLIP: Hồ lắng ô nhiễm nặng cạnh hồ Xuân Hương, Lâm Đồng chi 48 tỉ đồng để "giải cứu"

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án nạo vét và xây dựng kè xung quanh hồ lắng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cử tri phường Tam Bình -TPHCM kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa

(NLĐO) - Cử tri phường Tam Bình kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tại hội nghị tiếp xúc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

