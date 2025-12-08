HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lại xảy ra tình trạng xe buýt vượt đèn đỏ ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Chiều 8-12, xe buýt vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Đỗ Cung - Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, xử lý tài xế xe buýt vượt đèn đỏ.

- Ảnh 1.

Xe buýt vượt đèn đỏ dù còn 32 giây.

Khoảng 14 giờ 55 phút chiều cùng ngày, xe buýt số 69 (tuyến công viên 23/9 - KCN Tân Bình) chạy trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).

Khi đến ngã tư đường Nguyễn Đỗ Cung - Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh thì vượt đèn đỏ, dù còn 32 giây.

Giao lộ này có nhiều phương tiện lưu thông. Vụ việc được người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; ô tô (bao gồm xe buýt) vượt đèn đỏ có thể bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (nếu gây tai nạn). 

Thời gian qua, các vụ phạt xe buýt vượt đèn đỏ đã được ghi nhận ở TPHCM, cho thấy tình trạng này vẫn diễn ra và đang được xử lý nghiêm.


