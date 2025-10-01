HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mưa lớn, đường ngập di chuyển khó khăn, lực lượng CSGT Hà Nội đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập.

Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Qua đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa quân số, có mặt tại các điểm ngập để phân luồng và hỗ trợ người dân di chuyển qua điểm ngập.

CSGT hỗ trợ người dân vượt điểm ngập nước tại Hà Nội trong Mưa lớn - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT sử dụng xe đặc chủng đưa người dân qua khu vực ngập nước. Ảnh: Đ.T.

Điển hình, tại khu vực ngã ba đường Cầu Bươu - Xa La, nước ngập sâu 30-50 cm, đoạn đường ngập kéo dài hơn 300 m từ gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến chung cư CT5 khiến nhiều người và xe máy di chuyển khó khăn. Đội CSGT đường bộ số 7 đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập.

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết đơn vị cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, túc trực tại các điểm trọng yếu để kịp thời xử lý tình huống và hỗ trợ nhân dân phòng ngừa rủi ro trong mưa bão. 

Hiện nay, lực lượng CSGT tiếp tục ứng trực tại các điểm ngập, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

CSGT hỗ trợ người dân vượt điểm ngập nước tại Hà Nội trong Mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT đưa người dân đến khu vực khô ráo. Ảnh: Đ.T.

Phân luồng tại phố Nguyễn Lương Bằng, thiếu tá Lưu Văn Tuấn, Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết, trong sáng nay, anh cùng đồng đội được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực này. 

Tại đây, CSGT đã phân luồng giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác cũng hỗ trợ các chủ xe đẩy ô tô vào sát lề đường do ô tô bị ngập nước, hư hỏng, các phương tiện không di chuyển được.

CSGT hỗ trợ người dân vượt điểm ngập nước tại Hà Nội trong Mưa lớn - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đẩy xe ô tô của người dân bị chết máy. Ảnh: Đ.T.

 

Đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng, dân công sở Hà Nội đi bộ về nhà hoặc ở lại cơ quan

Đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng, dân công sở Hà Nội đi bộ về nhà hoặc ở lại cơ quan

(NLĐO)- Do mưa lớn gây ngập úng, ùn tắc nghiêm trọng nên nhiều nhân viên công sở tại Hà Nội buộc phải ở lại nơi làm việc hoặc đi bộ về nhà.

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh ngủ lại do mưa lớn, đường phố ngập sâu

(NLĐO)- Do mưa lớn, đi lại khó khăn nên Sở GD-ĐT Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông nghỉ học ngày 1-10.

Thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái mắc kẹt bên trong

(NLĐO)- Đang di chuyển xuống tầng 1 thì thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái được lực lượng chức năng giải cứu.

