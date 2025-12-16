HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Dùng 2 ô tô chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Sau khi đá gà ở Campuchia, 19 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Ngày 16-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Um SoPhaRa (54 tuổi, ngụ xã Thmey, huyện Kompungro (tỉnh Svay Riêng, Campuchia), Ding Da (34 tuổi, ngụ TP Svay Riêng, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và Trần Thanh Phong (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị khởi tố - Ảnh 1.

3 đối tượng Um SoPhaRa, Ding Da và Phong từ trái qua

Liên quan vụ án, Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, tối 30-11, tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng An ninh điều tra và Công an xã Tuyên Bình phát hiện, bắt quả tang 2 ô tô chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên 2 xe có tổng cộng 19 người, gồm 2 tài xế người Campuchia, 17 người Việt Nam cùng 11 con gà. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sang Campuchia tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tại casino thuộc tỉnh Svay Riêng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cơ quan công an thu giữ hơn 537 triệu đồng và 510.000 Riel được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới. Trong đó, Nguyễn Minh Tuấn khai nhận mang theo hơn 356 triệu đồng từ casino trở về Việt Nam.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an Tây Ninh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Huy Cương

Công an Tây Ninh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Huy Cương

(NLĐO) - Nguyễn Huy Cương bị khởi tố về tội “Mua bán người” theo khoản 2 Điều 150 Bộ Luật Hình sự

Chân dung 2 đối tượng truy nã vừa đến cơ quan công an ở Tây Ninh để đầu thú

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc và cố ý gây thương tích ra đầu thú

Vụ chồng chém vợ rồi tự đâm ở Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu

(NLĐO) - Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ chồng chém vợ khi bà đang ngồi trong nhà.

tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép Cơ quan an ninh điều tra nhập cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo