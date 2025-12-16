Ngày 16-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Um SoPhaRa (54 tuổi, ngụ xã Thmey, huyện Kompungro (tỉnh Svay Riêng, Campuchia), Ding Da (34 tuổi, ngụ TP Svay Riêng, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và Trần Thanh Phong (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

3 đối tượng Um SoPhaRa, Ding Da và Phong từ trái qua

Liên quan vụ án, Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, tối 30-11, tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng An ninh điều tra và Công an xã Tuyên Bình phát hiện, bắt quả tang 2 ô tô chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên 2 xe có tổng cộng 19 người, gồm 2 tài xế người Campuchia, 17 người Việt Nam cùng 11 con gà. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sang Campuchia tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tại casino thuộc tỉnh Svay Riêng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cơ quan công an thu giữ hơn 537 triệu đồng và 510.000 Riel được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới. Trong đó, Nguyễn Minh Tuấn khai nhận mang theo hơn 356 triệu đồng từ casino trở về Việt Nam.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.