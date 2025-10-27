Làm dịu các điểm nóng giao thông

Tại TP HCM, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy vào giờ cao điểm sáng và chiều mỗi ngày, nút giao Bình Thái ở phường Thủ Đức luôn xảy ra ùn tắc.

"Kiên trì cao độ"

Nút giao Bình Thái là cửa ngõ quan trọng phía Đông TP HCM, nơi giao nhau giữa nhiều tuyến đường huyết mạch như Võ Nguyễn Giáp, Đỗ Xuân Hợp và đường số 2.

Ở đây, tình trạng xe container, xe tải nặng, xe cá nhân chen chúc nhích từng chút luôn xuất hiện. Tiếng còi phương tiện, tiếng phun của ống xả, tiếng thở dài cùng ánh mắt mệt mỏi của tài xế khiến giao thông càng ngột ngạt.

Ông Đỗ Minh Nguyên (quê Lâm Đồng) cho hay thường lái xe container chở hàng từ cảng Cát Lái về Lâm Đồng. Bình Thái là nút giao mà mỗi lần đi qua ông phải "kiên trì cao độ".

"Không chỉ giờ cao điểm, nhiều hôm lễ, Tết, xe cũng ra vào cảng nhiều, ngã tư Bình Thái kẹt đến nửa đêm, dòng phương tiện kéo dài hàng cây số" - ông kể.

Đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên đón lượng phương tiện lớn

Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp không chỉ kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái mà còn là nơi xe lưu thông tới cảng Phú Hữu. Lượng phương tiện dày đặc trong khi không gian hẹp, nhiều giao cắt cộng với khu dân cư đông còn khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ở phía Nam TP HCM, khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) cũng gặp tình cảnh tương tự. Dù hầm chui tại đây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng ùn tắc vẫn diễn ra gần như mỗi sáng và giờ tan tầm.

Theo quan sát, không ít thời điểm, vô số xe máy, ô tô nối nhau chật kín đường Nguyễn Văn Linh hướng về Khu Chế xuất Tân Thuận. Nhiều người đành cho xe leo lên lề song vẫn "không thoát".

"Chìa khóa" mở rộng 2 cửa ngõ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), dự án xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái dự kiến khởi công cuối năm 2025. Công trình này là một phần của dự án Vành đai 2.

Nút giao Bình Thái sẽ có dạng hoa thị hoàn chỉnh, gồm cầu vượt bằng kết cấu thép dọc tuyến Vành đai 2 bắc qua đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp với các hầm chui nằm trên tuyến đường song hành.

Giải pháp này được xem là "chìa khóa" bảo đảm lưu thông liên tục cho dòng xe ra vào 2 cảng Cát Lái, Phú Hữu - nơi được ví như "mạch máu logistics" của khu vực phía Đông. Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Hình ảnh mỗi ngày tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Với cửa ngõ phía Nam, UBND TP HCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ - tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đây là bước đi quan trọng trong dự án nâng cấp trục Bắc - Nam nhằm hình thành tuyến giao thông hiện đại, giảm tải cho khu Nam thành phố.

Trước đó, giai đoạn 1 của nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành với 2 hầm chui trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Giai đoạn kế tiếp sẽ xây thêm các nhánh cầu vượt, tạo nên nút giao 3 tầng… Theo kế hoạch, dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2028, mở ra kỳ vọng về diện mạo mới cho hệ thống giao thông TP HCM.

Giải tỏa áp lực nội đô

Nhiều công trình tạo sự thông thoáng cho giao thông khác cũng đang được TP HCM chú trọng. Thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM cho hay một trong số đó là ngã bảy Điện Biên Phủ. Tại đây sẽ xây cầu vượt thép theo trục đường Lý Thái Tổ, kết hợp nhánh dẫn đường Lê Hồng Phong, tổng vốn đầu tư 420 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc cho khu vực trung tâm.

Gần đó, ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự cũng được nghiên cứu xây cầu vượt thép nhằm tối ưu hóa phân luồng. Mức đầu tư sẽ xác định sau khi hoàn thiện thiết kế.

TP HCM đang thúc đẩy tiến độ hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, đồng thời đưa phà Bình Quới vào hoạt động trước Tết 2026, giúp giảm áp lực cho các cầu Bình Triệu, Bình Lợi và Quốc lộ 13.

Đáng chú ý, nút giao ngã tư Bốn Xã theo kế hoạch có vốn đầu tư trên 2.460 tỉ đồng. Nơi đây sẽ hình thành đảo trung tâm hình elip và cầu vượt 4 làn xe theo hướng đường Hòa Bình - Lê Văn Quới.

Ba dự án nêu trên dự kiến trình phê duyệt quý IV/2025 và khởi công giữa năm 2027, thi công trong 12- 15 tháng.

Ngoài ra, 2 nút giao lớn ở cửa ngõ phía Tây cũng chuẩn bị được đầu tư. Cụ thể, nút giao Bình Thuận (giao giữa Quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh và tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương) sẽ xây 3 tầng, gồm 2 hầm chui 4 làn xe, vòng xuyến mặt đất và cầu vượt song hành. Trong khi đó, nút giao Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa sẽ có cầu vượt 4 làn xe, cầu bộ hành và kết nối metro số 3. Cả hai công trình thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Kinh Dương Vương - ranh TP HCM - Tây Ninh, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành 2028.

Xử lý 336 điểm nguy cơ ùn tắc Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TP HCM, thành phố đặt mục tiêu xử lý 336 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm được đánh giá ở mức cao, tập trung tại khu trung tâm và các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương… Một người dân bị té ngã tại nút giao ngã tư Bốn Xã Các dự án then chốt như nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3 và Mỹ Thủy sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhánh cầu N2 - XL11 của nút giao An Phú phải hoàn thành trước 31-12-2025, còn hầm chui HC1-02 - XL6 hoàn tất trước 15-1-2026. TP HCM cũng tăng cường điều tiết, ứng dụng công nghệ giám sát giao thông, xử lý vi phạm. Song song đó, thành phố bố trí lực lượng tại nhiều điểm nóng, bảo đảm giao thông dịp Tết 2026.



