HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm dịu các điểm nóng giao thông

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Để giảm ùn tắc, ngột ngạt ở nhiều nút giao thông trọng điểm, TP HCM sắp khởi công hàng loạt cầu vượt, hầm chui

Tại TP HCM, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy vào giờ cao điểm sáng và chiều mỗi ngày, nút giao Bình Thái ở phường Thủ Đức luôn xảy ra ùn tắc.

"Kiên trì cao độ"

Nút giao Bình Thái là cửa ngõ quan trọng phía Đông TP HCM, nơi giao nhau giữa nhiều tuyến đường huyết mạch như Võ Nguyễn Giáp, Đỗ Xuân Hợp và đường số 2. 

Ở đây, tình trạng xe container, xe tải nặng, xe cá nhân chen chúc nhích từng chút luôn xuất hiện. Tiếng còi phương tiện, tiếng phun của ống xả, tiếng thở dài cùng ánh mắt mệt mỏi của tài xế khiến giao thông càng ngột ngạt.

Ông Đỗ Minh Nguyên (quê Lâm Đồng) cho hay thường lái xe container chở hàng từ cảng Cát Lái về Lâm Đồng. Bình Thái là nút giao mà mỗi lần đi qua ông phải "kiên trì cao độ". 

"Không chỉ giờ cao điểm, nhiều hôm lễ, Tết, xe cũng ra vào cảng nhiều, ngã tư Bình Thái kẹt đến nửa đêm, dòng phương tiện kéo dài hàng cây số" - ông kể.

Làm dịu các điểm nóng giao thông - Ảnh 1.

Đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên đón lượng phương tiện lớn

Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp không chỉ kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái mà còn là nơi xe lưu thông tới cảng Phú Hữu. Lượng phương tiện dày đặc trong khi không gian hẹp, nhiều giao cắt cộng với khu dân cư đông còn khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ở phía Nam TP HCM, khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) cũng gặp tình cảnh tương tự. Dù hầm chui tại đây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng ùn tắc vẫn diễn ra gần như mỗi sáng và giờ tan tầm.

Theo quan sát, không ít thời điểm, vô số xe máy, ô tô nối nhau chật kín đường Nguyễn Văn Linh hướng về Khu Chế xuất Tân Thuận. Nhiều người đành cho xe leo lên lề song vẫn "không thoát".

"Chìa khóa" mở rộng 2 cửa ngõ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), dự án xây dựng cầu vượt thép và hầm chui tại nút giao Bình Thái dự kiến khởi công cuối năm 2025. Công trình này là một phần của dự án Vành đai 2.

Nút giao Bình Thái sẽ có dạng hoa thị hoàn chỉnh, gồm cầu vượt bằng kết cấu thép dọc tuyến Vành đai 2 bắc qua đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp với các hầm chui nằm trên tuyến đường song hành. 

Giải pháp này được xem là "chìa khóa" bảo đảm lưu thông liên tục cho dòng xe ra vào 2 cảng Cát Lái, Phú Hữu - nơi được ví như "mạch máu logistics" của khu vực phía Đông. Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Làm dịu các điểm nóng giao thông - Ảnh 2.

Hình ảnh mỗi ngày tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Với cửa ngõ phía Nam, UBND TP HCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ - tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. 

Đây là bước đi quan trọng trong dự án nâng cấp trục Bắc - Nam nhằm hình thành tuyến giao thông hiện đại, giảm tải cho khu Nam thành phố.

Trước đó, giai đoạn 1 của nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành với 2 hầm chui trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Giai đoạn kế tiếp sẽ xây thêm các nhánh cầu vượt, tạo nên nút giao 3 tầng… Theo kế hoạch, dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2028, mở ra kỳ vọng về diện mạo mới cho hệ thống giao thông TP HCM.

Giải tỏa áp lực nội đô

Nhiều công trình tạo sự thông thoáng cho giao thông khác cũng đang được TP HCM chú trọng. Thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM cho hay một trong số đó là ngã bảy Điện Biên Phủ. Tại đây sẽ xây cầu vượt thép theo trục đường Lý Thái Tổ, kết hợp nhánh dẫn đường Lê Hồng Phong, tổng vốn đầu tư 420 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc cho khu vực trung tâm.

Gần đó, ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự cũng được nghiên cứu xây cầu vượt thép nhằm tối ưu hóa phân luồng. Mức đầu tư sẽ xác định sau khi hoàn thiện thiết kế.

TP HCM đang thúc đẩy tiến độ hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, đồng thời đưa phà Bình Quới vào hoạt động trước Tết 2026, giúp giảm áp lực cho các cầu Bình Triệu, Bình Lợi và Quốc lộ 13.

Đáng chú ý, nút giao ngã tư Bốn Xã theo kế hoạch có vốn đầu tư trên 2.460 tỉ đồng. Nơi đây sẽ hình thành đảo trung tâm hình elip và cầu vượt 4 làn xe theo hướng đường Hòa Bình - Lê Văn Quới.

Ba dự án nêu trên dự kiến trình phê duyệt quý IV/2025 và khởi công giữa năm 2027, thi công trong 12- 15 tháng.

Ngoài ra, 2 nút giao lớn ở cửa ngõ phía Tây cũng chuẩn bị được đầu tư. Cụ thể, nút giao Bình Thuận (giao giữa Quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh và tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương) sẽ xây 3 tầng, gồm 2 hầm chui 4 làn xe, vòng xuyến mặt đất và cầu vượt song hành. Trong khi đó, nút giao Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa sẽ có cầu vượt 4 làn xe, cầu bộ hành và kết nối metro số 3. Cả hai công trình thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Kinh Dương Vương - ranh TP HCM - Tây Ninh, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành 2028. 

Xử lý 336 điểm nguy cơ ùn tắc

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TP HCM, thành phố đặt mục tiêu xử lý 336 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm được đánh giá ở mức cao, tập trung tại khu trung tâm và các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương…

Làm dịu các điểm nóng giao thông - Ảnh 1.

Một người dân bị té ngã tại nút giao ngã tư Bốn Xã

Các dự án then chốt như nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3 và Mỹ Thủy sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhánh cầu N2 - XL11 của nút giao An Phú phải hoàn thành trước 31-12-2025, còn hầm chui HC1-02 - XL6 hoàn tất trước 15-1-2026.

TP HCM cũng tăng cường điều tiết, ứng dụng công nghệ giám sát giao thông, xử lý vi phạm. Song song đó, thành phố bố trí lực lượng tại nhiều điểm nóng, bảo đảm giao thông dịp Tết 2026.


Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu lập cam kết tiến độ dự án An Phú

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu lập cam kết tiến độ dự án An Phú

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nút giao An Phú, hoàn thành nhánh cầu N2 trong năm 2025 và hầm chui HC1-02 đầu 2026.

TP Thủ Đức: Ngã tư Bình Thái ken đặc xe máy, ô tô, người đi đường "nghẹt thở"

(NLĐO) - Dù có lực lượng chức năng điều tiết, đường Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) vẫn kẹt cứng vào giờ tan tầm, xe máy nhích từng chút, người dân mệt mỏi

Sớm sửa chữa đường Nguyễn Văn Linh

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) cho biết sẽ sớm sửa chữa đoạn đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM).

TP HCM Dự án đầu tư xây dựng dự án BOT giảm ùn tắc Dịu các điểm nóng giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo