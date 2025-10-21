Lâm Đồng: 2 dự án điện khí LNG tỉ USD vẫn đang chờ mặt bằng

Ngày 21-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ I, KCN Tân Đức, Trạm biến áp 110 kV Tân Đức và đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức.

Theo báo cáo, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và UBND xã Sơn Mỹ đang tập trung xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực ưu tiên 375 ha thuộc KCN Sơn Mỹ I.

Đến nay, chủ đầu tư KCN Sơn Mỹ I đã chuyển kinh phí bồi thường theo đề nghị của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 để chi trả cho 65 hộ dân trên diện tích 45,32 ha trong khu vực ưu tiên (375 ha). Đồng thời, đơn vị đang phối hợp bổ sung hồ sơ đo đạc, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

Vị trí dự kiến xây dựng 2 dự án điện khí LNG Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II vẫn chưa thể triển khai xây dựng



Với KCN Tân Đức, có tổng diện tích thu hồi 300 ha của 221 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, hiện đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 214 hồ sơ/193 hộ/285,85 ha và 7,3 ha đất địa phương quản lý, đạt tỷ lệ gần 98%.

Hiện diện tích bàn giao mặt bằng cho KCN này đạt tỷ lệ xấp xỉ 97%. Chủ đầu tư KCN Tân Đức đã thi công cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng các hạng mục giai đoạn 1 của dự án. Nhờ đó bước đầu thu hút được 3 dự án đầu tư thứ cấp vào KCN (gồm 2 dự án trong nước và 1 dự án FDI) với diện tích đất cho thuê 15,1 ha/210,84 ha đất công nghiệp…

Đối với KCN Sơn Mỹ 1, đây được xem là mảnh ghép quan trọng trong chuỗi phát triển năng lượng – công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1, 2 và kho cảng LNG với số vốn cam kết đầu tư lên đến hàng tỉ USD.

Việc giải phóng mặt bằng chậm không chỉ kéo lùi tiến độ của hạ tầng khu công nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt dự án đang chờ triển khai. Dự án này được nhấn nút khởi công từ tháng 8-2022 nhưng đến nay vẫn chưa xong công tác giải phòng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình; kịp thời báo cáo sở ngành chức năng để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua, nhất là về công tác đền bù giải tỏa mặt bằng, tái định cư của các KCN, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình cấp cao hơn để xem xét giải quyết…

Đối với công trình Trạm biến áp 110 kV Tân Đức và đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức, ông Hải đề nghị đơn vị chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan quy hoạch, hướng tuyến… gởi sở chức năng kịp thời thẩm định lại theo quy định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Điện lực Miền Nam sớm triển khai đầu tư công trình theo tiến độ thực hiện.