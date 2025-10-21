Lâm Đồng: 2 dự án điện khí LNG tỉ USD vẫn đang chờ mặt bằng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lâm Đồng: 2 dự án điện khí LNG tỉ USD vẫn đang chờ mặt bằng

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Hai dự án điện khí LNG tỉ USD thuộc Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 sau nhiều năm được chấp thuận vẫn đang là bãi đất trống

Ngày 21-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ I, KCN Tân Đức, Trạm biến áp 110 kV Tân Đức và đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức.

Theo báo cáo, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và UBND xã Sơn Mỹ đang tập trung xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực ưu tiên 375 ha thuộc KCN Sơn Mỹ I.

Đến nay, chủ đầu tư KCN Sơn Mỹ I đã chuyển kinh phí bồi thường theo đề nghị của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 để chi trả cho 65 hộ dân trên diện tích 45,32 ha trong khu vực ưu tiên (375 ha). Đồng thời, đơn vị đang phối hợp bổ sung hồ sơ đo đạc, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

Lâm Đồng: 2 dự án điện khí LNG tỉ đô vẫn đang chờ mặt bằng - Ảnh 1.

Vị trí dự kiến xây dựng 2 dự án điện khí LNG Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II vẫn chưa thể triển khai xây dựng

Với KCN Tân Đức, có tổng diện tích thu hồi 300 ha của 221 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, hiện đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 214 hồ sơ/193 hộ/285,85 ha và 7,3 ha đất địa phương quản lý, đạt tỷ lệ gần 98%.

Hiện diện tích bàn giao mặt bằng cho KCN này đạt tỷ lệ xấp xỉ 97%. Chủ đầu tư KCN Tân Đức đã thi công cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng các hạng mục giai đoạn 1 của dự án. Nhờ đó bước đầu thu hút được 3 dự án đầu tư thứ cấp vào KCN (gồm 2 dự án trong nước và 1 dự án FDI) với diện tích đất cho thuê 15,1 ha/210,84 ha đất công nghiệp…

Đối với KCN Sơn Mỹ 1, đây được xem là mảnh ghép quan trọng trong chuỗi phát triển năng lượng – công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1, 2 và kho cảng LNG với số vốn cam kết đầu tư lên đến hàng tỉ USD.

Việc giải phóng mặt bằng chậm không chỉ kéo lùi tiến độ của hạ tầng khu công nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt dự án đang chờ triển khai. Dự án này được nhấn nút khởi công từ tháng 8-2022 nhưng đến nay vẫn chưa xong công tác giải phòng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình; kịp thời báo cáo sở ngành chức năng để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua, nhất là về công tác đền bù giải tỏa mặt bằng, tái định cư của các KCN, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình cấp cao hơn để xem xét giải quyết…

Đối với công trình Trạm biến áp 110 kV Tân Đức và đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức, ông Hải đề nghị đơn vị chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan quy hoạch, hướng tuyến… gởi sở chức năng kịp thời thẩm định lại theo quy định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Điện lực Miền Nam sớm triển khai đầu tư công trình theo tiến độ thực hiện.

Tin liên quan

Điện khí LNG muốn được bán điện trực tiếp tới người dùng không qua EVN

Điện khí LNG muốn được bán điện trực tiếp tới người dùng không qua EVN

(NLĐO) - Các nhà máy điện khí LNG muốn được bán điện trực tiếp tới người tiêu dùng lớn là các nhà máy, khu công nghiệp

Băn khoăn điện khí từng được ưu tiên để thoát lỗ, Bộ Công Thương nêu giải pháp

(NLĐO) - Khi góp ý về Luật Điện lực sửa đổi, một số ý kiến nhắc lại băn khoăn về câu chuyện Bộ Công Thương bất ngờ tạm dừng thị trường phát điện cạnh tranh, cùng lúc huy động các nhà máy điện khí tham gia nhằm đảm bảo không bị lỗ vào năm 2017

Đưa Vân Phong thành trung tâm điện khí

Các nhà đầu tư đánh giá Khu Kinh tế Vân Phong có cảng nước sâu, có thể tiếp nhận được tàu chở khí nặng 300.000 tấn. Đây là lợi thế mà các nơi khác không dễ có

Lâm Đồng điện khí dự án điện khí LNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo