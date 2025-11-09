Lâm Đồng: Bồn chứa a-xít phát nổ, 2 công nhân tử vong

Ngày 9-11, UBND xã Bảo Lâm 1 phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ tại nhà máy HC Bảo Lâm khiến 2 công nhân tử vong.



Bồn chứa a-xít (bên trái) của nhà máy HC Bảo Lâm phát nổ khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình kiểm tra kĩ thuật bồn chứa a-xít của công ty này, 2 công nhân của nhà máy là anh N.H.T. (29 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm 1) và anh H.D.K. (28 tuổi, ngụ phường 2 Bảo Lộc) phát hiện bồn này có dấu hiệu rò rỉ.

cả 2 công nhân tiến hành siết lại bu-long của bồn để xử lý rò rỉ nhưng con bu-long này bị rỉ sét, không siết lại được nên 2 người dùng máy để cắt. Quá trình cắt tạo nên tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa a-xít khiến bồn chứa phát nổ.

Hai công nhân bị vụ nổ hất văng ra xa, được đồng nghiệp xung quanh phát hiện và chở đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Do thương tích quá nặng, cả hai công nhân tử vong sau đó.