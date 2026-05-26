HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Sáng 26-5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, ông Đặng Đức Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt - được điều động đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Hoàng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh - được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia - được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt - Ảnh 2.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trao quyết định công tác cán bộ.

Ông Phan Nhật Thanh - Phó giám đốc Sở Xây dựng - được điều động đến Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình Ninh - Phó giám đốc Sở Tài chính - được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban.

Ông Trần Thanh Toàn - Phó chánh Thanh tra tỉnh - được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Duệ - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh - được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt - Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao các quyết định công tác cán bộ.

Ông Lê Nguyên Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh - được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin liên quan

Công an triệt phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Công an triệt phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

(NLĐO) - Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 5 người trong đường dây ma túy do trương Ngọc Hoà cầm đầu ở Đà Lạt.

Ngắm ngôi nhà có cây hoa giấy đẹp nhất đường đèo Đà Lạt

(NLĐO) - Ngôi nhà có cây hoa giấy đẹp nhất ở con đường đèo Đà Lạt, chủ nhà đón khách check-in miễn phí

Hiện trạng 4 biệt thự cổ, nơi được check-in nhiều ở Đà Lạt bị dỡ mái khi chưa được cấp phép

(NLĐO) - Bốn biệt thự cổ ở đường Cô Giang (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị tháo dỡ một phần khi cơ quan chức năng chưa cấp phép

Lâm Đồng công tác cán bộ Đà Lạt phường Xuân Hương - Đà Lạt ông Hồ Văn Mười
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo