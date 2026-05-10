Thời sự

Ngắm ngôi nhà có cây hoa giấy đẹp nhất đường đèo Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Ngôi nhà có cây hoa giấy đẹp nhất ở con đường đèo Đà Lạt, chủ nhà đón khách check-in miễn phí

Từ tháng 4 đến nay, người lưu thông trên Quốc lộ 20 đoạn gần đèo D'ran nối phường Xuân Trường - Đà Lạt với xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) đều dễ dàng nhận thấy một ngôi nhà ven đường có dàn hoa giấy đang nở rực rỡ.

Ngôi nhà này của gia đình chị Trần Thị Thanh Tuyền, thôn Trạm Hành, phường Xuân Trường - Đà Lạt với nhiều cây hoa giấy phía trước. Trong đó, cây nở đẹp nhất và cũng là lớn nhất được trồng từ năm 1990.

Dọc đường Quốc lộ 20 cũng có nhiều nhà dân trồng hoa giấy nhưng không đẹp và rực rỡ bằng dàn hoa giấy nhà chị Thanh Tuyền.

Theo chị Thanh Tuyền, cây hoa giấy lớn nhất và cũng là đẹp nhất của gia đình được ông nội chị trồng từ năm 1990, đến nay đã 36 năm tuổi nhưng cây vẫn sống khoẻ, ra hoa rực rỡ đều đặn hằng năm.

Trong đó, cây chủ yếu trổ hoa từ tháng 4, kéo dài đến khoảng tháng 6. Khi trời nắng càng lớn thì hoa nở càng rực rỡ.

Cổng vào ngôi nhà cũng được che bằng một cây hoa giấy lớn khác...

Rồi đến khu vực sân chính, với chiếc bàn đá là nơi gia đình thường xuyên tụ họp dưới tán cây hoa giấy 36 năm tuổi.

Hoa giấy là loài hoa quen thuộc với người dân Việt Nam, thường có màu hồng, tím, trắng, cam, đỏ... được trồng làm cổng, tạo cảnh quan, lấy bóng mát.

Chị Tuyền chia sẻ, cứ đến mùa hoa nở, rất đông du khách khắp nơi đổ về nhà chị ngắm hoa, chụp ảnh. "Có thời điểm khách đến từ trưa đến chiều. Gia đình tôi rất vui, đặt thêm ghế ngoài sân để mọi người nghỉ chân và không thu bất cứ khoản tiền nào để ai cũng thoải mái" - chị Tuyền nói.

Cây hoa giấy chính giữa sân với thân lớn, tán tỏa rộng nên gia chủ đặt thêm nhiều thanh sắt chống đỡ thân cây. Thời gian trước, cây hoa giấy cũng bị sâu bệnh nhưng nhờ gia đình tập trung chăm sóc nên cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

Từ bất cứ góc nào của ngôi nhà gỗ cũng có thể ngắm dàn hoa giấy đang vào mùa đẹp nhất.

Và cứ đến hẹn lại lên, ngôi nhà hoa giấy ven Quốc lộ 20 sẽ trở thành địa điểm check-in của người dân và du khách mỗi khi hoa nở.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách thong thả rời Đà Lạt

(NLĐO) - Trong ngày 2-5, lượng lớn du khách bắt đầu rời Đà Lạt sau 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 trong tình trạng giao thông thông thoáng

Thẻ tham quan mới tại Ga Đà Lạt giảm 50% phí

(NLĐO) - Từ 30-4-2026, Ga Đà Lạt triển khai thẻ tham quan đa năng, giảm 50% chi phí, tăng tiện lợi và hút khách du lịch.

CLIP: Vượt 633 bậc thang lên dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân và du khách ở Đà Lạt cố gắng đi hết 633 bậc thang để đến Đền thờ Âu Lạc dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

