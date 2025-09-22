Lâm Đồng: Gần 100 người đi tìm cụ ông mất tích trong rừng sâu

Ngày 22-9, lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã triển khai gần 100 người để tìm kiếm cụ ông mất tích trong rừng.



Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cụ ông mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-9, ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ phường Langbiang – Đà Lạt) điều khiển xe máy vào khu vực rừng giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt với xã Nam Hà Lâm Hà để hái nấm.

Tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay, gia đình không thấy cụ ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng được huy động gần 100 người gồm Đội PCCC và CHCN phường Langbiang – Đà Lạt, dân quân phường, Ban quản lý rừng và người dân thôn Đạ Nghịt để đi tìm cụ ông.