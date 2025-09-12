HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt nhiều nơi

Trường Nguyên

(NLĐO) - Những cơn mưa rất lớn ở tỉnh Lâm Đồng khiến sạt lở xảy ra ở các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Đông Gia Nghĩa và nhiều nơi ngập lụt.

Ngày 12-9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều cơn mưa rất lớn. Một số địa phương tính từ tối 9-9 đến chiều 10-9 có lượng mưa rất lớn như phường Xuân Hương – Đà Lạt đạt 92,8 mm, xã Sông Lũy 86,4 mm, xã Sơn Điền 81 mm, phường Bắc Gia Nghĩa 80,6 mm.

Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt nhiều nơi - Ảnh 1.

Vụ sập taluy cạnh trường mầm non Thiên Ân khiến chân bờ taluy dịch chuyển khoảng 1 m, chính quyền địa phương phải căng dây cảnh báo.

Những trận mưa lớn liên tiếp đã gây ra nhiều thiệt hại, trong đó có nhiều nơi xảy ra tình trạng sạt lở đất. Tại Tổ dân phố 6 phường Đông Gia Nghĩa xảy ra sạt lở đất của 4 hộ dân với diện tích khoảng 1.000 m2 – khối lượng đất sạt lở khoảng 900 m3 và tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp.

Tại phường Xuân Hương – Đà lạt xảy ra sập taluy cạnh trường mầm non Thiên Ân trên đường Nguyễn Lương Bằng với chiều dài khoảng 40 m, chiều cao taluy khoảng 3,5 m. Vụ việc làm dịch chuyển chân bờ taluy khoảng 1 m, ước tính thiệt hại từ 1,5 – 2 tỉ đồng.

Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt nhiều nơi - Ảnh 2.

Một taluy nhà dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt sạt lở sau cơn mưa chiều 10-9.

Đặc biệt, trong trận mưa rất lớn ngày 10-9, khu vực Đà Lạt xảy ra nhiều sự cố như sạt lở bờ taluy trên đường Phạm Hồng Thái; sụp cống thoát nước tạo thành hố sâu và cuốn trôi mặt đường nhựa Lê Văn Tám; gây ngập úng nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt. Ngoài ra, Cô nhi viện Lục Hòa (xã Hiệp Thạnh) cũng bị mưa lớn làm ngập khá nặng.

Các địa phương bị ảnh hưởng đã căng dây cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ sạt lở và di dời người dân xung quanh đến nơi an toàn.

Lâm Đồng sạt lở, ngập lụt nhiều nơi - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập nặng vì mưa lớn ngày 10-9.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động thông báo, cảnh báo kịp thời đến người dân để phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt Đà Lạt ngập nặng sau mưa
