Lâm Đồng: Hai người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 6-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý hai trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử và xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội.



Cơ quan Công an làm việc với ông N.L về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Theo Công an tỉnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước khi người dân lựa chọn những đại biểu tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Tuy nhiên, ông N.Đ.T. (57 tuổi, trú tại phường 3 Bảo Lộc) đã tham gia một nhóm trên mạng xã hội và đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử.

Còn ông N.L. sử dụng tài khoản cá nhân, đăng một số nội dung xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như thường xuyên đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự.

Làm việc với cơ quan công an, hai người nêu trên khai nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải dẫn đến vi phạm pháp luật. Tại cơ qua công an, hai người này viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.