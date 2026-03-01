Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án

Chiều 1-3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn. Buổi làm việc do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì với khoảng 360 doanh nghiệp đang thực hiện dự án trên địa bàn tham dự.



Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc, làm việc với gần 360 doanh nghiệp có dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

Mở đầu buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố số điện thoại liên lạc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nhà đầu tư, doanh nghiệp khi cần có thể liên hệ.

Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, tỉnh thu hút được 49 dự án đầu tư với vốn đăng ký hơn 26.894 tỉ đồng, quy mô diện tích sử dụng đất hơn 853 ha.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn trên 2.114.190 tỉ đồng. Trong đó, 2.109 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động và 829 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư/triển khai xây dựng để sớm đưa vào hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, trên địa bàn có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỉ đồng, đã thực hiện đầu khoảng 154.234 tỉ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, các doanh nghiệp/dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc được tỉnh Lâm Đồng phân thành 9 nhóm chủ yếu và các giải pháp tháo gỡ:

- Các dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng vùng dự trữ, khai thác khoáng sản, danh lam thắng cảnh;

- Các dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan;

- Các dự án đã hết tiến độ nhưng có khả năng đẩy nhanh để hoàn thành trong năm 2026;

- Các dự án đã chấm dứt hoạt động, hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất và đã được cho thuê đất nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Các dự án đã đầu tư cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động, còn một số hạng mục nhà đầu tư đề nghị tiếp tục đầu tư;

- Các dự án chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất;

- Các dự án nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước hoặc đang bị kê biên tài sản do nợ vay của Quỹ Đầu tư phát triển;

- Chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần theo quy định của Luật Đất đai 2024;

- Các dự án không có cơ sở để tháo gỡ khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp trình bày các khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã lần lượt phát biểu về những dự án đang gặp khó khăn cần được tháo gỡ, nêu lên các giải pháp để tỉnh Lâm Đồng có phương án giải quyết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương có gần 400 dự án gặp khó khăn với nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Điều này làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông tin tổng nguồn vốn của các dự án này gần 250.000 tỉ đồng – trong đó nguồn vốn đã đầu tư vào các dự án gần 150.000 tỉ đồng. "Nếu khơi thông được dòng vốn này sẽ tạo động lực rất lớn cho Lâm Đồng phát triển" - ông Hồ Văn Mười phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các doanh nghiệp chia sẻ, đồng hành với tỉnh trong quá trình tháo gỡ, đưa dự án đi vào vận hành. Tỉnh cũng không hy vọng các khó khăn, vướng mắc được giải quyết hết trong một lúc nhưng doanh nghiệp và chính quyền cùng cố gắng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau.

"Chúng ta cùng tạo niềm tin với nhau, từ đó tìm đường đi ngắn nhất, tốt nhất có thể để tháo gỡ khó khăn cho các dự án" - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.