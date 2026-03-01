HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng hiện có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp đã đầu tư 154.234 tỉ đồng

Chiều 1-3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn. Buổi làm việc do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì với khoảng 360 doanh nghiệp đang thực hiện dự án trên địa bàn tham dự.

Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc, làm việc với gần 360 doanh nghiệp có dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

Mở đầu buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố số điện thoại liên lạc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nhà đầu tư, doanh nghiệp khi cần có thể liên hệ.

Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, tỉnh thu hút được 49 dự án đầu tư với vốn đăng ký hơn 26.894 tỉ đồng, quy mô diện tích sử dụng đất hơn 853 ha.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn trên 2.114.190 tỉ đồng. Trong đó, 2.109 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động và 829 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư/triển khai xây dựng để sớm đưa vào hoạt động kinh doanh.

Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án - Ảnh 2.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, trên địa bàn có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỉ đồng, đã thực hiện đầu khoảng 154.234 tỉ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, các doanh nghiệp/dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc được tỉnh Lâm Đồng phân thành 9 nhóm chủ yếu và các giải pháp tháo gỡ: 

- Các dự án vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng vùng dự trữ, khai thác khoáng sản, danh lam thắng cảnh; 

- Các dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan; 

- Các dự án đã hết tiến độ nhưng có khả năng đẩy nhanh để hoàn thành trong năm 2026; 

- Các dự án đã chấm dứt hoạt động, hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất và đã được cho thuê đất nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Các dự án đã đầu tư cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động, còn một số hạng mục nhà đầu tư đề nghị tiếp tục đầu tư; 

- Các dự án chưa được gia hạn tiến độ sử dụng đất; 

- Các dự án nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước hoặc đang bị kê biên tài sản do nợ vay của Quỹ Đầu tư phát triển; 

- Chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần theo quy định của Luật Đất đai 2024; 

- Các dự án không có cơ sở để tháo gỡ khó khăn.

Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án - Ảnh 3.

Đại diện doanh nghiệp trình bày các khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã lần lượt phát biểu về những dự án đang gặp khó khăn cần được tháo gỡ, nêu lên các giải pháp để tỉnh Lâm Đồng có phương án giải quyết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương có gần 400 dự án gặp khó khăn với nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Điều này làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lâm Đồng gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho 337 dự án - Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông tin tổng nguồn vốn của các dự án này gần 250.000 tỉ đồng – trong đó nguồn vốn đã đầu tư vào các dự án gần 150.000 tỉ đồng. "Nếu khơi thông được dòng vốn này sẽ tạo động lực rất lớn cho Lâm Đồng phát triển" - ông Hồ Văn Mười phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các doanh nghiệp chia sẻ, đồng hành với tỉnh trong quá trình tháo gỡ, đưa dự án đi vào vận hành. Tỉnh cũng không hy vọng các khó khăn, vướng mắc được giải quyết hết trong một lúc nhưng doanh nghiệp và chính quyền cùng cố gắng với phương châm dễ làm trước, khó làm sau.

"Chúng ta cùng tạo niềm tin với nhau, từ đó tìm đường đi ngắn nhất, tốt nhất có thể để tháo gỡ khó khăn cho các dự án" - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Tin liên quan

Chi tiết 19 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng

Chi tiết 19 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng

(NLĐO) - 18 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa vào Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó phường Xuân Hương – Đà Lạt có 2 điểm bắn.

Lâm Đồng kiểm soát chặt 100% tàu cá ra vào cảng

Huy động lực lượng liên ngành vào cuộc quyết liệt, Lâm Đồng đặt mục tiêu kiểm soát 100% giấy phép tàu cá, góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" IUU

CLIP: Mở biển đầu Xuân, ngư dân Lâm Đồng kỳ vọng mùa cá bội thu

(NLĐO) - Mùng 6 Tết, hàng loạt tàu cá Lâm Đồng đồng loạt xuất bến, mang theo kỳ vọng một mùa biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Lâm Đồng dự án chậm tiến độ dự án Lâm Đồng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm ông Hồ Văn Mười
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo