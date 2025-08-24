Lâm Đồng: Phát hiện thi thể phân hủy trong đồi dương

Tối 24-8, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đã phân hủy.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người trong khu vực bãi đất trồng nhiều cây dương thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Thi thể phân hủy trơ xương trong rừng dương. Ảnh: DT

Sự việc được trình báo công an địa phương đến bảo vệ hiện trường. Vị trí phát hiện nằm cách đường nhựa khoảng 40 m. Thi thể bị phân hủy nặng, có bộ phận trơ xương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc và truy tìm danh tính nạn nhân.