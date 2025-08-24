HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể phân hủy trong đồi dương

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hiện trường nơi phát hiện thi thể được bảo vệ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra.

Tối 24-8, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đã phân hủy.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người trong khu vực bãi đất trồng nhiều cây dương thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Phát hiện thi thể phân hủy trơ xương trong rừng dương - Ảnh 1.

Thi thể phân hủy trơ xương trong rừng dương. Ảnh: DT

Sự việc được trình báo công an địa phương đến bảo vệ hiện trường. Vị trí phát hiện nằm cách đường nhựa khoảng 40 m. Thi thể bị phân hủy nặng, có bộ phận trơ xương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc và truy tìm danh tính nạn nhân.

    Thông báo