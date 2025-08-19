HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TP HCM: Phát hiện thi thể đeo chuỗi hạt màu đen trôi dạt trên sông

Anh Vũ

(NLĐO) - Nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao 1m72, dáng người trung bình, tóc đen.

Ngày 19-8, Công an TP HCM đang thụ lý vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ở xã Nhà Bè.

Tìm người thân thi thể nam chưa rõ nguyên nhân ở xã Nhà Bè - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể.

Thông tin ban đầu, chiều 18-8, người dân bất ngờ phát hiện 1 thi thể nam chưa rõ lai lịch đang trôi dạt trên sông thuộc xã Nhà Bè (TP HCM) nên buộc dây cố định thi thể rồi gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an xã Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao 1m72, dáng người trung bình. Tay trái nạn nhân đeo chuỗi hạt màu đen.

Công an TP HCM đề nghị ai là là thân nhân của nạn nhân thì đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Phòng PC01 – Đội 3, Tổ địa bàn Nhà Bè), tại địa chỉ: 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè hoặc liên hệ anh Hoàng Thái Sơn (số điện thoại: 0963230988) để hỗ trợ phục vụ công tác xác minh, truy tìm tung tích.

thi thể nạn nhân tử vong
