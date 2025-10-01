HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng thu hồi đất dự án Thung lũng hoa Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Dự án Thung lũng hoa Đà Lạt được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai, được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng vẫn "đắp chiếu".

Ngày 1-10, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã ban hành thông báo thu hồi hơn 15.213m2 đất tại đường Đặng Thái Thân, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Diện tích này trước đây được giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn để triển khai dự án khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt.

Lâm Đồng thu hồi đất dự án Thung lũng hoa Đà Lạt- Ảnh 1.

Khu đất dự án Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt.

Theo thông báo này, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn đã vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 8, Điều 81, Luật Đất đai năm 2024. Diện tích này trước đây đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai xây dựng dự án; đã được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất.

Từ khi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn cho máy móc san gạt mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt cũng là lúc người dân hẻm số 2 Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt lo lắng vì nguy cơ sạt lở

Hình ảnh khu đất dự án khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt (cuối hẻm số 2 Đặng Thái Thân) được san gạt cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy rõ ràng dù đứng xa từ đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn hay Khe Sanh (đèo Mimosa).

Nguy cơ sạt lở ở Thung lũng hoa Đà Lạt

Dự án khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án này vào ngày 11-1-2012, vốn đầu tư ban đầu hơn 266 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh còn 113 tỉ đồng. Đây là dự án mà Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh về nguy cơ sạt lở.

Tháng 6-2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy phép xây dựng số 54/GPXD cho dự án. Dự án có thời hạn hoàn thành vào năm 2015, đã được gia hạn 24 tháng, sau đó gia hạn thêm 18 tháng do đại dịch COVID-19, đến nay đã hết thời hạn.

Từ khi công trình bắt đầu san gạt, người dân xung quanh hẻm số 2 Đặng Thái Thân lo lắng khi nhận thấy bờ kè của dự án quá cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Tại đây cũng có vài vị trí sạt lở đã được cơ quan chức năng ghi nhận.

Do vậy, một số hộ dân hẻm số 2 Đặng Thái Thân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh việc chủ đầu tư thi công dự án này chưa bảo đảm an toàn, có nguy cơ gây sạt lở, thiệt hại tài sản của người dân.

UBND TP Đà Lạt sau đó yêu cầu doanh nghiệp này tạm dừng thi công tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, công trình có độ chênh ta-luy âm/dương cao để đánh giá mức độ an toàn kết cấu công trình, đưa ra các biện pháp trước khi tiếp tục thi công.

