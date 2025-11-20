Hồ thuỷ điện xả lũ, hàng trăm nhà dân xã D'ran ngập sâu

CLIP: Hàng trăm nhà dân ở xã D'ran ngập nặng vì nước dâng quá nhanh.
Theo ghi nhận, hàng trăm ngôi nhà dọc Quốc lộ 27 và sông Đa Nhim bị nước tràn vào, có nơi ngập 2-3 m. "Chúng tôi cũng biết thủy điện xả lũ nhưng nước dâng quá nhanh, chỉ có thể chạy lên đèo D'ran cao hơn để bảo vệ tính mạng chứ không thể kịp đem theo tài sản gì. Bây giờ nhà ngập, tường nứt toát, áo quần cũng không có để thay" - anh Siêu nói.
Hàng ngàn ha hoa màu, nhà kính của người dân 2 xã D'ran, Ka Đô đến chiều 20-11 vẫn chìm trong biển nước đục ngầu.
