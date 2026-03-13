Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng chấp thuận kiến nghị của Bộ Công an về việc áp dụng hình thức xây dựng khẩn cấp đối với dự án làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp - Ảnh 1.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Chính phủ, tại văn bản số 2095/VPCP-CN, Thủ tướng chấp thuận kiến nghị của Bộ Công an về việc áp dụng hình thức xây dựng khẩn cấp đối với dự án này theo quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, thông thầu hoặc chậm tiến độ.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trong trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác quy định hiện hành, các bộ, ngành liên quan như Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tư pháp… sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo quy hoạch, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội gồm khoảng 7 km đường xây mới6,55 km trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu được nâng cấp, mở rộng lên 120 m, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Trong đó, đoạn xây mới dài 7 km có điểm đầu tại tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3. Đoạn mở rộng 6,55 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3, kết nối đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đi qua các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh).

Dự án cũng xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, mỗi nhánh 3 làn xe, rộng 14 m, dài khoảng 2,5 km nhằm tăng khả năng kết nối giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thuộc Tập đoàn Sun Group) thực hiện.

Khi hoàn thành, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,3 km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 83.000 tỉ đồng. Đây được kỳ vọng là trục giao thông hiện đại, ngắn nhất nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội và vùng Kinh Bắc.

Theo quy định của Luật Xây dựng, hình thức xây dựng khẩn cấp cho phép rút gọn một số thủ tục như thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, đồng thời thực hiện song song một số bước chuẩn bị và thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách. Dù được rút gọn thủ tục, dự án vẫn phải bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và tránh thất thoát, tham nhũng.

Tin liên quan

Đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỉ đồng

Đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỉ đồng

(NLĐO) - Chính phủ đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỉ đồng, gồm 2 giai đoạn và được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 161 ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỉ đồng tầm nhìn đến 2050. Nhu cầu sử dụng đất 1.960 ha.

Sân bay Gia Bình sẽ thành trung tâm trung chuyển quy mô khu vực

(NLĐO)- Phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa quy mô khu vực.

Luật Xây dựng sân bay Gia Bình xây dựng khẩn cấp sân bay lớn nhất miền bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo