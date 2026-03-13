Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Chính phủ, tại văn bản số 2095/VPCP-CN, Thủ tướng chấp thuận kiến nghị của Bộ Công an về việc áp dụng hình thức xây dựng khẩn cấp đối với dự án này theo quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, thông thầu hoặc chậm tiến độ.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trong trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác quy định hiện hành, các bộ, ngành liên quan như Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tư pháp… sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo quy hoạch, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội gồm khoảng 7 km đường xây mới và 6,55 km trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu được nâng cấp, mở rộng lên 120 m, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Trong đó, đoạn xây mới dài 7 km có điểm đầu tại tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3. Đoạn mở rộng 6,55 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3, kết nối đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đi qua các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh).

Dự án cũng xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, mỗi nhánh 3 làn xe, rộng 14 m, dài khoảng 2,5 km nhằm tăng khả năng kết nối giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thuộc Tập đoàn Sun Group) thực hiện.

Khi hoàn thành, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,3 km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 83.000 tỉ đồng. Đây được kỳ vọng là trục giao thông hiện đại, ngắn nhất nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội và vùng Kinh Bắc.

Theo quy định của Luật Xây dựng, hình thức xây dựng khẩn cấp cho phép rút gọn một số thủ tục như thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, đồng thời thực hiện song song một số bước chuẩn bị và thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách. Dù được rút gọn thủ tục, dự án vẫn phải bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và tránh thất thoát, tham nhũng.