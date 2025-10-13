HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 161 ngàn tỉ đồng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỉ đồng tầm nhìn đến 2050. Nhu cầu sử dụng đất 1.960 ha.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 161 ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Theo đó, thời kỳ 2021-2030, Sân bay Gia Bình công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại máy bay khai thác gồm: máy bay B747, B777, B787, A380, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021-2030 quy hoạch đường cất hạ cánh 07R/25L ở khu vực phía Bắc với kích thước 3.500x45m và đường cất hạ cánh 06L/24R ở khu vực phía Nam với kích thước 4.000x45m, cách khoảng 1.800 m. Quy hoạch đường lăn song song phía Nam đường cất/hạ cánh 07R/25L, đường lăn song song phía Bắc đường cất/hạ cánh 06L/24R; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh, sân đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay này có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn này quy hoạch đường cất/hạ cánh 07L/25R với kích thước 3.500x45 m, cách đường cất/hạ cánh 07R/25L khoảng 366 m về phía Bắc; quy hoạch đường cất/hạ cánh 06R/24L với kích thước 3.650x45 m, cách đường cất/hạ cánh 06L/24R khoảng 366 m về phía Nam.

Ngoài ra, quy hoạch bổ sung đường lăn song song giữa 2 đường cất hạ cánh ở khu vực phía Bắc và giữa 2 đường cất/hạ cánh ở khu vực phía Nam; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh.

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.960 ha.

Sân bay Gia Bình kết nối Thủ đô Hà Nội thông qua đường sắt đô thị, cao tốc

Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng kết nối với tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới Sân bay Gia Bình và TP Hải Phòng; bố trí ga đường sắt đô thị tại khu vực nhà ga hành khách của cảng để phục vụ kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt đô thị nối với Thủ đô Hà Nội. Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông kết nối được xác định tại quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính đồng bộ và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối Thủ đô Hà Nội với Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý chặt chẽ tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định; nghiên cứu các giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước... đối với khu vực lân cận cảng hàng không.

Tỉnh Bắc Ninh bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch; phối hợp với Bộ Công Thương rà soát các quy hoạch liên quan đến hạ tầng cung cấp điện, nhiên liệu, năng lượng để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối hạ tầng và khai thác của sân bay Gia Bình theo quy mô quy hoạch.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch của Sân bay Gia Bình khoảng 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Khi Cảng Hàng không Gia Bình được bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 485.472 tỉ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

