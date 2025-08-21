



Công an làm việc với đối tượng T.

8, Công an xã Nam Gianh (Quảng Trị) vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị, đấu tranh, làm rõ đối tượng T.T.T. (SN 2008, trú thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh) về hành vi làm giả và sử dụng hóa đơn chuyển tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, T. thường xuyên dùng tài khoản mạng xã hội tham gia các phiên livestream bán hàng, lựa chọn sản phẩm để đặt mua. Sau khi thỏa thuận giá cả với người bán, T. làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng rồi gửi cho bị hại, khiến họ tin rằng giao dịch đã hoàn tất và giao hàng theo yêu cầu.

Với thủ đoạn này, từ năm 2024 đến nay, T. đã làm giả hơn 300 hóa đơn chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an xã Nam Gianh đã bàn giao vụ việc cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.