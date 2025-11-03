Làm giả hồ sơ cấp giấy phép môi trường, lãnh đạo 2 doanh nghiệp ở Gia Lai bị khởi tố

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 2 bị can là Nguyễn Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai, trụ sở phường Thống Nhất) và Nguyễn Hoàng Giang (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nhật An Gia Lai, trụ sở phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ phải sang)

Theo điều tra ban đầu, 2 công ty này có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc và vận hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép môi trường nhằm hợp thức hóa thủ tục cho một số dự án.

Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét trụ sở 2 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.